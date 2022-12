Liga paga já valores da Taça da Liga aos clubes

Em comunicado, a LPFF clarificou que “" pretende, com esta decisão, "”.", refere a nota divulgada no site oficial do organismo.A fase de grupos da Taça da Liga, que se jogou durante o Mundial2022, contou com a participação dos emblemas dos dois escalões profissionais, ou seja da I e II ligas, com exceção das duas equipas B (Benfica B e FC Porto B).Sporting, Académico de Viseu e FC Porto já garantiram um lugar nas meias-finais da competição, sendo que a outra vaga será decidida no encontro entre o Moreirense e o Arouca, esta quinta-feira.A "final four" da Taça da Liga disputa-se no Estádio Municipal de Leiria pela terceira edição consecutiva, entre 24 e 28 de janeiro de 2023.