Liga Portugal divulgou horários da segunda jornada

A jornada tem início no dia 15 de agosto, com o Casa Pia a abrir novamente as hostilidades. Os lisboetas vão à Vila das Aves defrontar o AFS.





No sábado, o Tondela recebe o Famalicão às 15h30, o Vitória de Guimarães recebe o Estoril Praia pelas 18h00, enquanto o Benfica deverá ir até à Amadora jogar com o Estrela.





No dia seguinte, o Rio Ave irá receber o Nacional às 15h30 e o Alverca, às 18h00, deverá receber o Sporting de Braga. À mesma hora, o Santa Clara recebe o Moreirense. O domingo fecha com o bicampeão Sporting a receber o Arouca, naquele que deverá ser o regresso ao Estádio de Alvalade.

A jornada encerra no dia 18 de agosto, com o confroto entre Gil Vicente e FC Porto.





De relembrar que as partidas de Benfica e Sporting de Braga estarão sujeitas a alterações, devido à participação das duas equipas nas competições europeias. Ambas as equipas jogam a terceira pré-eliminatória: o Benfica da Liga dos Campeões, o Sporting de Braga da Liga Europa.