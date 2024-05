Liga Portugal lança o Youth de futebol de sete

A prova, agendada para o Estádio do Bessa, vai contar com a participação de Boavista, FC Porto, Sporting de Braga, Benfica, Sporting e Vitória de Guimarães, e também de FC Barcelona (Espanha), Betis (Espanha), Sevilha (Espanha), Fulham (Inglaterra), Paris Saint-Germain (França) e Estugarda (Alemanha).



"Este torneio visa não só fomentar o desporto entre os mais jovens, mas também reforçar os valores positivos inerentes à prática desportiva, promovendo o futebol na base da pirâmide, assim como o papel da Liga Portugal enquanto formadora do melhor talento", realçou em comunicado a LPFP.



A entidade liderada por Pedro Proença acrescentou que quer colocar o Liga Portugal Youth "como um torneio de referência no futebol de formação a nível europeu".



"O Liga Portugal Youth é mais do que um simples torneio: é um símbolo do compromisso de cultivar talento futebolístico de classe mundial. Ao reunir clubes nacionais e internacionais de renome, o evento destaca a nossa aposta em formar talento, promovendo ao mesmo tempo os valores positivos do futebol", assinalou o presidente do organismo.



E acrescentou: "As futuras estrelas do futebol mundial nascem aqui! Estamos, por isso, convictos de que os jovens atletas participantes na Liga Portugal Youth representam o futuro e estão destinados a pisar os grandes palcos do futebol, tanto a nível nacional como internacional".