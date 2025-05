Liga prepara cinco cerimónias para o fecho da época

O novo presidente da LPFP, Reinaldo Teixeira, pretende estar na consagração do vencedor da 91.ª edição da I Liga, seja o Sporting, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, ou o Benfica, no terreno do Sporting de Braga, após os respetivos jogos, aos quais deverá assistir na região centro do país.De acordo com a mesma fonte,Após o dérbi, Sporting e Benfica enfrentam a 34.ª e última jornada com os mesmos 79, com os "leões" em vantagem no confronto direto, bastando fazer igual ou melhor na receção ao Vitória de Guimarães do que as "águias" na visita ao Sporting de Braga.Mais alargado é, para as decisões da II Liga,, segundo a mesma fonte, que acrescentou que o líder da LPFP apenas não poderá estar numa, por questões de logística, caso o título do segundo escalão seja conquistado pelo Vizela, que joga na Madeira. De resto, se o vencedor for o Tondela, que lidera com 61 pontos, ou o Alverca, segundo com 60, Reinaldo Teixeira vai estar, seguramente, presente na consagração do sucessor do Santa Clara, posterior aos jogos marcados para sexta-feira, às 20h30.A esta hora, além da visita do Vizela, terceiro com 59, ao Marítimo, o Tondela joga no campo da União de Leiria e o Alverca recebe o Portimonense.Dos três candidatos à subida, apenas o Tondela já conquistou o cetro do segundo escalão, em 2014/15, quando chegou pela primeira vez à I Liga.