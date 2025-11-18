Futebol Nacional
Liga quer árbitros equipados com câmaras
A Liga Portuguesa de Futebol Profissional vai iniciar diligências junto do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para incluir câmaras nos equipamentos dos árbitros durante os jogos, anunciou hoje o organismo.
“Seguindo as mais inovadoras práticas de recolha de imagem, pretende-se responder à intenção de valorizar o jogo enquanto produto televisivo, continuando a posicionar o futebol português na vanguarda tecnológica”, pode ler-se numa nota emitida pela LPFP.
A utilização de câmaras de vídeo nos equipamentos dos árbitros tem sido praticada em várias modalidades e alargou-se ao futebol a partir do Mundial de clubes, realizado entre junho e julho, nos Estados Unidos, estando em vigor em alguns campeonatos europeus.
