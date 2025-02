Liga recebe 20 inscrições até às 12:00 no último dia do mercado

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) recebeu hoje 20 inscrições, até às 12:30, no último dia do mercado de transferências de inverno, entre as quais a do nigeriano Peter Edokpolor pelo Benfica, anunciou o organismo.

Edokpolor é um jovem avançado, de 18 anos, oriundo do Galadima FC, da Nigéria, que deverá integrar a equipa de sub-23 dos ‘encarnados’, naquela que será a sua primeira experiência internacional.



Por sua vez, o Estrela da Amadora foi o clube da I Liga mais ativo durante a manhã, com as inscrições do croata Renato Pantalon (ex-Rio Ave) e do ganês Semeu Comey (ex-Trofense), para além das revalidações dos vínculos de Botché Candé e Tidjane Badjana, atletas do plantel sub-23.



Ainda na I Liga, o Casa Pia inscreveu Cauê dos Santos, emprestado pelo Benfica, que esteve na primeira metade da época cedido ao Gil Vicente, enquanto o conjunto de Barcelos e o Santa Clara reforçaram os seus plantéis sub-23 com o cubano Karel Pérez e o brasileiro Edney, respetivamente.



A LPFP registou ainda 12 inscrições de clubes da II Liga, sete das quais pertencentes ao Leixões (incluindo seis revalidações), duas do Académico de Viseu, duas do Torreense e uma do Desportivo de Chaves.



A LPFP prevê anunciar, às 19:00, os processos rececionados até às 18:00 e atualizar a informação às 22:00, para registos recebidos até às 21:00 e, mais tarde, logo que possível após o fecho do mercado, que acontecerá à meia-noite.