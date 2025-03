Lito Vidigal acredita na evolução do Boavista e aponta à vitória frente ao Moreirense

Lito Vidigal está consciente das dificuldades, mas acredita que o trabalho realizado pode dar frutos já neste encontro.



"Olhamos para a nossa equipa e tem crescido muito e os jogadores estão cada vez mais identificados com o clube. Começam a perceber a grandeza do Boavista. No último jogo, os adeptos estiveram presentes, apoiaram e acreditaram. Fizeram um grande jogo, sinal de que temos vindo a crescer e estamos mais próximos de voltar a ganhar", afirmou Lito Vidigal, em conferência de imprensa de antevisão do encontro.



O técnico dos 'axadrezados' reforçou a importância da presença dos adeptos no estádio, sublinhando o impacto positivo que estes podem ter na equipa. "Era importante a presença deles no estádio por tudo o que conseguem transmitir", frisou.



Vidigal reconheceu as dificuldades do desafio frente ao Moreirense, mas garantiu que a sua equipa mantém a mentalidade vencedora.



"Vai ser um jogo difícil, mas a nossa equipa continua a pensar na vitória e é para isso que lá vamos", declarou.



Sobre o facto de Cristiano Bacci, atual treinador do Moreirense e antigo técnico do Boavista, conhecer bem os jogadores do Bessa, Lito Vidigal desvalorizou, afirmando que "quem tem que contrariar isso são os jogadores”.



“O treinador conhece-os e eles conhecem-no. Temos que manter a postura", acrescentou.



O treinador salientou ainda a necessidade de conquistar pontos fora de casa, recordando que a equipa ainda não pontuou longe do Bessa sob o seu comando.



"Ganhámos um jogo em casa. Ainda não pontuámos fora e o que temos que fazer é ganhar em Moreira. A equipa acredita mais e estamos à espera que o resultado nos sorria para consolidar as ideias", acrescentou.



Lito Vidigal destacou ainda o trabalho desenvolvido com jogadores que, por diversos motivos, tiveram pouco tempo de jogo recentemente.



"Tem sido uma experiência gira trabalhar com jogadores que não tinham tempo de jogo há muito tempo, jogadores que vinham de lesões e de paragens longas. Trabalhamos com todos, damos trabalho específico para termos todos em condições de competir", explicou, elogiando também a organização e a competência do departamento médico.



Apesar das melhorias registadas na equipa, o treinador reforçou que estas só se consolidam com vitórias.



O técnico boavisteiro considerou ainda que o desfecho do último jogo frente ao Vitória de Guimarães poderia ter mudado a situação da equipa, caso vencessem, mas também acredita que uma vitória sobre o Moreirense pode ser um passo importante.



"Mudaria muito se tivéssemos vencido o Vitória, assim como muda se ganharmos ao Moreirense. Abre-se uma janela pequenina. Acredito que vamos conseguir. O objetivo é difícil, mas vamos trabalhar com afinco", concluiu.



O Boavista, 18.º e último classificado, com 15 pontos, desloca-se este domingo, às 20:30, a Moreira de Cónegos, para defrontar o Moreirense, em 11.º lugar, com 28, em jogo da 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e que será arbitrado por Ricardo Baixinho, da associação de Lisboa.