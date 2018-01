Lito Vidigal diz que "se o Aves já estivesse estruturado como o Rio Ave seria favorito"

Lusa 09 Jan, 2018, 20:49 | Futebol Nacional

Em resposta ao treinador do Rio Ave, Miguel Cardoso, que defendeu que não existe favorito para este jogo, o técnico avence garantiu que o Aves tudo vai fazer tudo para conseguir a vitória independentemente das dificuldades.



"Eu gostava de estar aqui a dizer que compramos jogadores com 800 mil euros, como o Rio Ave fez. E se o Rio Ave consegue comprar jogadores já com esta dimensão e não se sente favorito não sei para que é que o presidente do Rio Ave investe tanto", começou por dizer o treinador em conferência de antevisão do jogo com o Rio Ave.



Lito Vidigal garantiu que, "se o Aves já estivesse estruturado como o Rio Ave", o que espera que "aconteça nos próximos dois, três anos", dizia que "o Aves era o favorito".



"Se estivesse também num clube que nos últimos anos esteve em várias finais, também diria já que era favorito", admitiu.



Lito Vidigal está consciente das dificuldades, no entanto, não desvia o foco do objetivo.



"Sabemos que é um adversário difícil, com qualidade, mas nós acreditamos que é possível vencer. Vamos acreditar que é possível e vamos esperar depois conseguir fazer história", afirmou ainda.



O técnico da equipa de Vila das Aves garantiu que não fez quaisquer alterações na preparação para este jogo e revelou que os "jogadores estão empenhados e focados no objetivo de vencer, independentemente do adversário".



Em relação a mexidas no plantel, Lito Vidigal revelou-se insatisfeito com algumas notícias na comunicação e que apontavam para a saída de alguns jogadores.



"Isso é mentira e sei bem a quem interessa que este tipo de notícias saia neste momento. Em relação a entradas, para entrar têm que sair outros. Temos 30 jogadores inscritos. Por isso, não me parece que venham algum jogador neste momento", confessou também.



Para o futuro o treinador tem bem delineados os objetivos que vão de acordo com os interesses do projeto que está a ser criado pelo Desportivo das Aves.



"Vamos ter um ano difícil, um ano duro, e temos que estar focados no nosso objetivo prioritário que é a manutenção. Temos que fazer dois anos consecutivos na I Liga, o que é muito importante para o projeto do Aves. Eu sei que fazendo dois anos consecutivos o projeto a médio/longo prazo vai dar frutos. É nisso que temos que estar focados. E estamos também focados no jogo de amanhã [quarta-feira] porque queremos fazer um jogo sério, competitivo e vamos com a mesma mentalidade de sempre que é a de vencer", finalizou.



O Desportivo das Aves desloca-se esta quarta-feira a Vila de Conde onde vai defrontar o Rio Ave, às 19:00 hora, em jogo a contar para os quartos-de-final da Taça de Portugal de futebol.