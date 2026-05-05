Lourosa recebe Torreense em Vila Nova de Gaia no último jogo em casa da época

Tal como aconteceu em todos os jogos como anfitrião desta época, os 'lusitanistas' requereram a alteração do estádio "em virtude de as intervenções para cumprimento dos requisitos legais e regulamentares se encontrarem em fase de execução" no seu recinto.



Apesar de ter indicado o Estádio Cidade de Barcelos como substituto no início da época, o recinto do Gil Vicente nunca chegou a ser utilizado pelo emblema que ocupa atualmente o 10.º lugar.



Nesta jornada, o Lourosa volta a não poder usar o recinto 'gilista', "devido a uma elevada concentração de eventos e respetivo empenhamento operacional de efetivo", segundo a LPFP.



Hoje, a Liga de clubes autorizou que a realização da última partida caseira dos 'lusitanistas' na temporada 2025/26 seja disputada no Estádio Luís Filipe Menezes, em Vila Nova de Gaia, situado a cerca de 15 quilómetros da cidade de Lourosa.



Esta será a sexta vez que o emblema do concelho de Santa Maria da Feira vai jogar como anfitrião no Olival, nesta época, numa 33.ª jornada ainda com datas e horas jogos por divulgar.



O encontro pode ser determinante para o desfecho da época do Torreense, que se encontra atualmente em lugar de 'play-off' de subida, dois pontos atrás do Académico de Viseu, no segundo lugar e quatro acima da União de Leiria, no quarto lugar.

