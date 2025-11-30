Lourosa surpreende e vence FC Porto B com reviravolta

Os portistas adiantaram-se no marcador com um golo do marfinense Karamoh, aos 54 minutos, Fabinho empatou, aos 59, e o lateral João Vasco, que entrara para o lugar de Danny, fez o 2-1 final, aos 85, a concluir uma jogada confusa na área portista.



A primeira parte deixou poucas saudades, pelo baixo ritmo e risco que as duas equipas evidenciaram, e o ponto alto foi um lance em que central Gabriel Brás, sem qualquer oposição, falhou um golo claro, a poucos metros da baliza de Vítor Hugo.



Tudo iria mudar na segunda metade e o primeiro sinal veio do técnico portista, João Brandão, que apostou numa nova dupla para o lado direito, com as entradas de Pedro Lima e André Miranda, para os lugares de Dinis Rodrigues e Brayan Caicedo,



Essas mexidas quase deram em golo aos 50 minutos, quando Gabriel Brás acorreu a um cruzamento da direita de Pedro Lima e, antecipando-se a um opositor, conseguiu rematar e forçar o guarda-redes Vítor Hugo a uma grande defesa, com a bola bater no poste antes de sair pela linha de fundo.



O golo que o FC Porto B procurou surgiu aos 54 minutos, após um cruzamento largo de Pedro Lima, tendo Kaué Rodrigues assistido de cabeça para Karamoh inaugural o marcador.



Só que o Lourosa não se ficou e deu uma resposta imediata, que se traduziu no golo do empate, quatro minutos volvidos, fruto de um remate potente, colocado e de fora da área de Fabinho.



Os forasteiros continuaram a ser mais perigosos, ameaçaram marcar outra vez aos 64 minutos, através de um contra-ataque mal definido, e Miguel Pereira também criou perigo, aos 67.



A situação complicou-se ainda mais para o FC Porto B aos 78 minutos, quando o central Felipe Silva viu o segundo cartão amarelo e foi expulso, o que levou João Brandão a trocar Leonardo Vonic por António Ribeiro, para recompor o setor defensivo.



Com mais um, o Lourosa consumou a reviravolta aos 84 minutos, numa jogada de insistência, e algo confusa, na área adversária, que João Vasco, entrado pouco antes para o lugar de Danny, concluiu, desviando a bola para a baliza do FC Porto B.



Aos 87 minutos, Luís Rocha também foi punido com o segundo amarelo e ambas as equipas ficaram com 10 elementos.



André Miranda teve tudo para empatar a partida, aos 90+5 minutos, mas atirou fraco e para as mãos de Vítor Hugo.



Com esta derrota, o FC Porto permanece no 17.º lugar da classificação geral, com 11 pontos, e o Lusitânia de Lourosa salta do 16.º para o 10.º posto, tendo agora 14 pontos.



Jogo no Estádio Luís Filipe Menezes, em Vila Nova de Gaia.



FC Porto B – Lusitânia de Lourosa, 1-2.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



1-0, Karamoh, 54 minutos.



1-1, Fabinho, 59.



1-2, João Vasco, 85.



Equipas:



- FC Porto B: Gonçalo Ribeiro, Dinis Rodrigues (Pedro Lima, 46), Gabriel Brás, Felipe Silva, Kaio Henrique, Domingos Andrade, Tomás Perez (João Teixeira, 63), Kauê Rodrigues, Brayan Caicedo (André Miranda, 46), Karamoh (Melnichenka, 72) e Leonardo Vonic (António Ribeiro, 79).



(Suplentes: Diogo Fernandes, Melnichenka, Pedro Lima, Gonçalo Sousa, António Ribeiro, Tiago Silva, André Oliveira, André Miranda e João Teixeira).



Treinador: João Brandão.



- Lusitânia de Lourosa: Vítor Hugo, Danny (João Vasco, 77), Josué Sá, Dylan Collard, Luís Rocha, Silvério, Arsénio, Miguel Teixeira (Tiago Cerveira, 77), Fabinho (Bruno Faria, 90), Miguel Pereira e Do Marcolino (Tiago Dias, 61).



(Suplentes: Ricardo Moura, Rodrigo Martins, Aly Palacios, João Miranda, Bruno Faria, Tiago Cerveira, Nicolas Ortiz, Tiago Dias e Manuel Sousa).



Treinador: Pedro Miguel.



~



Árbitro: Gonçalo Neves (AF Coimbra).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Arsénio (08), Luís Rocha (65 e 87), Felipe Silva (71 e 78), Danny (73), Miguel Pereira (83), André Miranda (86), Silvério (88) e Arsénio (90+2). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Felipe Silva (78) e Luís Rocha (87).



Assistência: 988 espetadores.