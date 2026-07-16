Lovro Zvonarek do Bayern de Munique para o Estrela da Amadora





(Com Lusa)





“O Estrela da Amadora vem por este meio informar que chegou a acordo com o FC Bayern München para a contratação, a título definitivo, de Lovro Zvonarek. O jogador assinou contrato com o emblema tricolor válido até junho de 2029, passando a integrar o plantel da equipa principal”, informou o clube da Reboleira, em comunicado divulgado no seu sítio oficial.Esta será a primeira passagem de Lovro Zvonarek pelo futebol português, depois de, em 2025/26, ter somado 31 jogos e três golos pelos suíços do Grasshoppers.O jogador, de 21 anos, representou o conjunto helvético por cedência do Bayern, que, na época anterior, já o havia emprestado aos austríacos do Sturm Graz, ao serviço dos quais conquistou uma Liga do país.Ao serviço do Bayern Munique, Zvonarek disputou cinco jogos pela equipa principal em 2023/24, tendo assinado um golo.O futebolista, que pode alinhar na frente de ataque ou como médio de características ofensivas, é a segunda contratação do Estrela da Amadora para 2026/27, depois do médio Beni Souza, que já integra os trabalhos de pré-época dos ‘tricolores’.A equipa orientada por Pepa estreia-se na I Liga com a receção ao Sporting, vice-campeão nacional e também finalista vencido da Taça de Portugal, no fim de semana de 8 e 9 de agosto.