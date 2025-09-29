LPFP quer aumentar qualidade da Taça da Liga de futebol
A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) assumiu hoje a intenção de “aumentar a qualidade” da Taça da Liga, cuja ‘final four’ se realiza, pela sexta vez consecutiva, em Leiria no início de janeiro de 2026.
Na apresentação da competição, no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, o presidente da LPFP, Reinaldo Teixeira, lembrou que a competição “tem vindo a crescer”, tanto “no desempenho das equipas, quer nas condições do estádio”, e destacou a "grande qualidade de competição e grande competitividade”,
Por isso, afirmou: “Temos a responsabilidade de, no mínimo, manter o nível, mas queremos crescer: a nossa equipa, os nossos parceiros, estamos todos envolvidos em aumentar a qualidade”.
“Estiveram cá [em Leiria] mais de 400 jornalistas e tivemos mais de sete mil notícias sobre o evento, o que prova bem a dimensão e o impacto que este evento tem a nível nacional e a nível mundial”, disse ainda.
A este respeito, o líder da LFPF recordou que pelo estário Magalhães Pessoa “passaram nas últimas edições 60 mil espetadores” e que os jogos foram vistos por “2,5 milhões de telespectadores”.
Reinaldo Teixeira referiu que a fase final da próxima edição da Taça da Liga terá, na programação paralela, a Corrida do Adepto e uma 'fan zone’, e incluirá medidas para tornar a passagem da competição por Leiria “mais inclusiva”.
“Queremos uma ligação mais próxima com a comunidade local. Este é um evento que tem importância para Leiria, para o país e tem visibilidade importante a nível internacional e o pior que pode haver é as pessoas do local não terem acesso a bilhetes. Queremos potenciar e fortalecer essa ligação com a comunidade local, para que [os leirienses] possam vir ver os três jogos”, prometeu.
Dentro do estádio, uma das novidades será a possibilidade do público consumir bebidas de baixo teor alcoólico, avançou o presidente da Liga.
“Já conversámos com a Câmara Municipal e com a PSP e vamos tentar, em conjunto, tudo fazer para que consigamos ter a venda de produtos como cerveja dentro do estádio, com regras, disciplina, supervisão e acompanhamento”, em bares explorados por associações locais, explicou.
Reinaldo Teixeira avançou ainda que há vários municípios interessados em receber próximas edições da Taça da Liga, não confirmando que a mesma se manterá em Leiria, porque “a intenção é não fazer qualquer compromisso para além de 2027”, ano em que termina o seu mandato.
Disse também não ter havido “qualquer abordagem” para realizar a competição no estrangeiro: “Se o anterior presidente [Pedro Proença] o disse [ser essa uma possibilidade], aconteceu. Mas não tivemos, desde que chegámos [à LPFP] essas abordagens. Mas estaremos abertos para ouvir propostas e, dentro das propostas, decidiremos”.
A próxima Taça da Liga arranca em 29 de outubro, com os jogos dos quartos de final: Sporting-Alverca, FC Porto-Vitória de Guimarães, Benfica-Tondela e Sporting de Braga-Santa Clara.
Os vencedores apuram-se para a ‘final four’ a disputar em Leiria entre os dias 06 e 10 de janeiro de 2026.
