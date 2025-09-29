LPFP quer aumentar qualidade da Taça da Liga de futebol

Na apresentação da competição, no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, o presidente da LPFP, Reinaldo Teixeira, lembrou que a competição “tem vindo a crescer”, tanto “no desempenho das equipas, quer nas condições do estádio”, e destacou a "grande qualidade de competição e grande competitividade”,



Por isso, afirmou: “Temos a responsabilidade de, no mínimo, manter o nível, mas queremos crescer: a nossa equipa, os nossos parceiros, estamos todos envolvidos em aumentar a qualidade”.



“Estiveram cá [em Leiria] mais de 400 jornalistas e tivemos mais de sete mil notícias sobre o evento, o que prova bem a dimensão e o impacto que este evento tem a nível nacional e a nível mundial”, disse ainda.



A este respeito, o líder da LFPF recordou que pelo estário Magalhães Pessoa “passaram nas últimas edições 60 mil espetadores” e que os jogos foram vistos por “2,5 milhões de telespectadores”.



Reinaldo Teixeira referiu que a fase final da próxima edição da Taça da Liga terá, na programação paralela, a Corrida do Adepto e uma 'fan zone’, e incluirá medidas para tornar a passagem da competição por Leiria “mais inclusiva”.



“Queremos uma ligação mais próxima com a comunidade local. Este é um evento que tem importância para Leiria, para o país e tem visibilidade importante a nível internacional e o pior que pode haver é as pessoas do local não terem acesso a bilhetes. Queremos potenciar e fortalecer essa ligação com a comunidade local, para que [os leirienses] possam vir ver os três jogos”, prometeu.



Dentro do estádio, uma das novidades será a possibilidade do público consumir bebidas de baixo teor alcoólico, avançou o presidente da Liga.



“Já conversámos com a Câmara Municipal e com a PSP e vamos tentar, em conjunto, tudo fazer para que consigamos ter a venda de produtos como cerveja dentro do estádio, com regras, disciplina, supervisão e acompanhamento”, em bares explorados por associações locais, explicou.



Reinaldo Teixeira avançou ainda que há vários municípios interessados em receber próximas edições da Taça da Liga, não confirmando que a mesma se manterá em Leiria, porque “a intenção é não fazer qualquer compromisso para além de 2027”, ano em que termina o seu mandato.



Disse também não ter havido “qualquer abordagem” para realizar a competição no estrangeiro: “Se o anterior presidente [Pedro Proença] o disse [ser essa uma possibilidade], aconteceu. Mas não tivemos, desde que chegámos [à LPFP] essas abordagens. Mas estaremos abertos para ouvir propostas e, dentro das propostas, decidiremos”.



A próxima Taça da Liga arranca em 29 de outubro, com os jogos dos quartos de final: Sporting-Alverca, FC Porto-Vitória de Guimarães, Benfica-Tondela e Sporting de Braga-Santa Clara.



Os vencedores apuram-se para a ‘final four’ a disputar em Leiria entre os dias 06 e 10 de janeiro de 2026.