LPFP satisfeita com proposta para subcomissão parlamentar da Juventude e do Desporto

“A proposta da criação desta subcomissão vem ao encontro de outro dos eixos debatidos, para incrementar o reconhecimento e notoriedade do Desporto, mas também do futebol profissional pelo poder político”, escreveu Pedro Proença na sua conta na rede social Twitter, um dia depois de o PSD ter proposto a constituição de uma subcomissão parlamentar.



O presidente da LPFP lembra que a iniciativa social-democrata surgiu após um “périplo junto dos grupos parlamentares para sinalizar as prioridades” que o organismo defende para o setor.



“Foram vários os eixos sobre os quais tivemos oportunidade de trabalhar em conjunto com todos os partidos, num processo que só agora teve início. Enquadramento fiscal que impende sobre os clubes, novo enquadramento para os seguros de acidentes de trabalho e revisão da legislação que rege as apostas desportivas são bons exemplos”, refere Pedro Proença.



No requerimento entregue na sexta-feira e dirigido ao presidente da Comissão Parlamentar da Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto – na qual são discutidas estas duas matérias atualmente -, os deputados sociais-democratas salientam que o PSD “considera a Juventude e o Desporto setores primordiais e determinantes para o presente e o futuro de Portugal”.



“E, se estas duas áreas têm sido desvalorizadas pelo Governo (desde logo pela forma como são enquadradas na Orgânica do Governo - “enxotadas” de ministério para ministério…), também a Assembleia da República tarda em conferir prioridade e destaque à tutela parlamentar destas áreas tão relevantes”, apontam os deputados do PSD.



No setor do desporto, os deputados do PSD querem ver debatidos temas como a violência no desporto e no futebol profissional, o combate ao racismo e à xenofobia e as políticas fiscais e de direitos televisivos.



“Propõe-se que a subcomissão de Juventude e Desporto dure toda a legislatura e que o seu orçamento esteja dependente do seu programa de atividades”, refere ainda o requerimento.