Lucas Duarte reforça centro do ataque do Felgueiras

O ponta de lança brasileiro, de 24 anos, vai competir pela primeira vez no segundo escalão do futebol luso após ter marcado 12 golos em 25 jogos oficiais pela equipa serrana, que milita na Liga 3.



Contratado pelo emblema azul-grená depois de realizar alguns jogos de pré-época à experiência, Lucas Duarte é o novo reforço da equipa treinada por Agostinho Bento, a par do guarda-redes Didi Figueiredo, dos defesas Jean Filipe, Matheus Dário e João Pinto, dos médios Henrique Martins, Faissal Zangré e Michel Costa e do avançado Mario Rivas.