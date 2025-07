Lucas João regressa ao Nacional 10 anos depois

Na primeira passagem pelos madeirenses, o dianteiro, participou num total de 58 jogos, somando oito golos e seis assistências.



Seguiram-se experiências no Sheffield Wednesday, no Blackburn Rovers e no Reading, de Inglaterra, no Shanghai Port, da China, no Umm-Salal, do Qatar, no Persepolis, do Irão, e no Umraniyespor, da Turquia, formação em que atuou na segunda metade da última temporada.



Ao serviço da seleção de Angola, Lucas João cumpriu cinco internacionalizações, nas quais apontou um golo, no empate frente ao Gana (1-1), em partida de qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN) de 2023.



Antes da estreia pelos 'Palancas Negras', o futebolista, natural de Lisboa, também vestiu por duas vezes a camisola da seleção principal portuguesa, em partidas de cariz amigável.



Lucas João, de 31 anos, é o 13.° reforço do 'alvinegros' para 2025/26, depois das chegadas de Kaíque Azarias (ex-Farense), Kevyn Vinícius (ex-Fluminense, Brasil), Lenny Vallier (ex-Guingamp, França), Alan Núñez (ex-Cerro Porteño, Paraguai), Douglas Nathan (ex-São Caetano, Brasil), Matheus Dias (Internacional, Brasil), Motez Nourani (ex-Adana Demirspor, Turquia), Josué Souza (ex-Grêmio, Brasil), Deivison Souza (ex-Hope Internacional, Brasil), Martim Gustavo (ex-Estoril Praia), Jesús Ramirez (ex-Vitória de Guimarães) e Pablo Ruan (ex-Londrina, Brasil).



Também hoje, o Nacional derrotou a Académica, da Liga 3, por 4-2, em jogo de preparação para a nova época, inserido no estágio da equipa, em Penafiel, e que vai decorrer até quinta-feira.