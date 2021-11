Luís Castro admite que futuro profissional "dificilmente passará por Portugal"

A treinar o Al Duhail, do Qatar, o técnico revelou-se satisfeito com a decisão de sair de Portugal e admitiu não perspetivar uma “inversão” na carreira.



“As coisas acontecem tão de repente. Mas não vejo uma inversão na minha carreira agora. Quando vamos para fora, depois queremos aproveitar o máximo de experiências para, quando voltarmos, voltarmos com a sensação de dever cumprido. É difícil sair, mas é um dia em que prometemos a nós mesmos que temos de voltar com a missão cumprida. Tenho de cumprir essa missão antes de voltar. É ganhar o máximo de títulos e de experiências”, referiu.



Luís Castro, que hoje deu uma aula sobre “O Papel do Treinador de Futebol em diferentes Contextos Profissionais”, no âmbito do mestrado em Treino Desportivo em Futebol, na Universidade Lusófona do Porto, revelou-se muito satisfeito com a experiência no Qatar, “um país que todo ele está virado para o futebol”.



“É um país virado para o Campeonato do Mundo. Vive-se todos os dias, porque se vê os estádios todos à nossa volta. Num raio de 20 quilómetros, estão seis estádios e, depois, se estendermos para mais 70 quilómetros, aparecem mais dois. Há redes de metros a serem construídas para ligações entre estádios. Toda a cidade está voltada para o futebol. Portanto, o Qatar vive muito o jogo, a modalidade”, disse o português.



O treinador recordou que saiu de “um país com temperaturas de -20 para um de 50 graus”. “É um pais diferente, com cultura diferente, um país onde as pessoas são muito boas e aceitam o nosso conhecimento. O treinador é respeitado. Estou a gostar muito. Procurei nesta fase da carreira conquistar títulos, procuro jogar para eles de uma forma efetiva e estou como gostaria de estar”, afiançou.



Sobre o que se pode esperar para o Mundial2022, Luís Castro ‘pintou’ o melhor dos cenários.



“Vão encontrar um paraíso. Relvados são tapetes autênticos, estádios estão a ser construídos e não estamos a jogar lá. Designaram quatro estádios e há equipas que jogam a seguir a outras. Estou habituado aos relvados de Portugal e Ucrânia, aqueles são tapetes autênticos. As condições climatéricas de humidade e temperatura são ideais. Nos estádios, podemos ter 40 graus fora e jogar a 19 ou 20 graus porque tem ar de condicionado. Vai ser o melhor Mundial até hoje”, garantiu.



O treinador aproveitou ainda para falar sobre o campeonato português, admitindo que está “muito bom e muito equilibrado".



“No ano passado, estavam à espera que o Sporting caísse e agora olham a pensar: 'será que perde?'. Este ano há mais certeza. O Rúben [Amorim] fez um trabalho fantástico. O FC Porto está na continuidade do que tem feito e o Benfica, apesar de ter oscilado um bocadinho, continua colado e continua em aberto na Liga dos Campeões”, concluiu.