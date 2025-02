Luís Cirilo promete manter Luís Freire no Vitória

O candidato da lista A assumiu a intenção de “manter a estabilidade” no comando técnico da equipa principal de futebol para o mandato entre 2025 e 2028, durante uma sessão de esclarecimento com sócios, na sede do Clube Recreativo de Candoso, clube desportivo do concelho de Guimarães.”, afirmou.e que foi oficializado pelo Sporting em 26 de dezembro de 2024.”, disse.O antigo vice-presidente do clube, em 2012, informou ainda que se vai reunir com o presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Domingos Bragança, na sexta-feira, às 17h30, para discutir a futura academia de futebol do clube, obra que considera “essencial”, prevista para um local nas margens do rio Ave, a oeste da cidade.As eleições marcadas para 1 de março contam com a lista A, encabeçada por Luís Cirilo Carvalho, e com a lista B, liderada por António Miguel Cardoso, presidente dos Vitória desde 2022, após vencer o sufrágio de 5 de março, com 62,5%, à frente do então líder do clube, Miguel Pinto Lisboa (18,7%) e de Alex Costa (17,5%).