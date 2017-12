Luís Filipe "risca" Douglas e Hermes e confia em Eliseu

Mário Aleixo - RTP 27 Dez, 2017, 12:28 / atualizado em 27 Dez, 2017, 12:28 | Futebol Nacional

O ex-lateral direito admitiu ao jornalista Eduardo Gonçalves que as contratações de Douglas e Hermes terão sido “apostas falhadas se atendermos que não têm jogado com regularidade”.





Ponto de interrogação no dérbi

O lado direito da defesa parece mais preocupante porque como reconheceu o antigo lateral “parece não haver alternativa a André Almeida”.Já do lado oposto não vê motivo para tanta preocupação porque no seu entender, “nas ausências de Grimaldo por lesão, Eliseu cumpre quando é chamado”.Luís Filipe olha para o Benfica-Sporting do próximo dia 3 de janeiro e sintetiza o seu pensamento na frase: “É sempre imprevisível”.Ao detalhar o seu pensamento referiu: “O Benfica a jogar em casa terá de tomar conta do jogo para tentar ganhar. O Sporting está numa fase boa e motivado. Perspetiva-se um bom jogo com as equipas a quererem ganhar”.Segundo o ex-jogador, “em campo entrará uma equipa (Sporting) favorita e outra (Benfica) que aposta tudo no campeonato”.Ao olhar para a competição de uma forma mais global Luís Filipe detém a sua atenção no FC Porto para considerar: “O Sérgio (Conceição) é um motivador nato, a equipa está confiante e na corrida para o título”.