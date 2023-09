Luís Freire aponta eficácia como ponto chave do Rio Ave para duelo com Sporting

“Sabemos que é um jogo onde vamos ter menos oportunidades para fazer muitos golos e onde não esperamos ter o domínio, pela qualidade e pelo atual momento do adversário. Temos, por isso, de tentar ao máximo ser eficazes”, disse o técnico dos vila-condenses, na antevisão ao encontro.



Luís Freire reconheceu que a sua equipa “terá uma grande montanha para subir” para ser bem-sucedida em Alvalade, e apontou que os seus jogadores terão de se “transcender” para conseguir pontos.



“Somos realistas, e sabemos que temos de jogar com os nossos pontos fortes e com os pontos mais fracos do Sporting. Jogar em Alvalade não está a ser fácil para ninguém. Temos de nos transcender para ambicionar a vitória”, afirmou.



O treinador do Rio Ave reconheceu que o atual Sporting tem mostrado que está “mais consistente” do que na época passada e assumiu que o Rio Ave “tem de o reconhecer, mas lutar contra isso”.



“O Sporting está com uma boa dinâmica, com e sem bola. Atravessa um momento bom e mostra que há muita competência na equipa técnica do Rúben Amorim e nos jogadores. Mas, os nossos jogadores também têm qualidade, têm-no mostrado. Temos conseguido ser competitivos e vamos querer provar isso”, vincou técnico.



Apesar de reconhecer as mais-valias do avançado do ‘leões’ Gyokeres, reforço desta temporada, Luís Freire apontou que o adversário “vale como um todo”, mesmo assumindo que o conjunto lisboeta “está com mais opções do que na temporada passada”.



“Se eles [Sporting] têm um avançado bom, nós também temos jogadores bons. Sabemos que é uma equipa competente e que vale pelo seu todo. Temos de nos elevar a outro patamar, mas mantendo a nossa identidade”, vincou o treinador do Rio Ave.



Luís Freire partilhou que, neste arranque de temporada, os seus jogadores “têm sido inexcedíveis a cumprir o que tem sido pedido”, mas lembrou que “jogar no campo de uns dos primeiros classificados do campeonato obriga a uma estratégia diferente e muita inteligência”.



Os vila-condenses têm como maior baixa para esta partida o avançado Boateng, que estará afastado da competição durante algumas semanas.



O Rio Ave, 13.º classificado, com cinco pontos, joga na segunda-feira no reduto do Sporting, terceiro, com 13, numa partida agendada para as 20:15, que terá arbitragem de Cláudio Pereira, da Associação de Futebol de Aveiro.