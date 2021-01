Luís Freire assume favoritismo do Vitória de Guimarães sem abdicar da ambição da vitória

Na antevisão ao jogo, Luís Freire disse esperar dificuldades perante uma equipa que "é candidata à Liga Europa" e considerou que o Vitória de Guimarães é um conjunto "muito forte coletivamente e capaz de desequilibrar individualmente no último terço".



"O Guimarães tem-se apresentado a um nível muito alto, com jogadores tecnicamente muito fortes, com grande experiência na I Liga e com vários internacionais. Estamos a falar de um projeto de Liga Europa assumido, com grande capacidade financeira", avaliou.



O técnico dos madeirenses está consciente que irá enfrentar umas das melhores equipas da I Liga, salientando que os vimaranenses têm “um jogo muito prático e eficaz", com "capacidade de ferir o adversário", e que têm crescido bastante nos últimos jogos.



Todavia, Luís Freire assegurou que o Nacional "sabe o que tem a fazer", que passa por ser uma "equipa organizada, humilde e trabalhadora e que vai ao máximo tentar trazer pontos de Guimarães", ressalvando que o Nacional "precisa de pontos" para continuar a sua caminhada.



Avizinha-se um mês muito exigente para o Nacional, com jogos com Sporting, FC Porto e Benfica, um fator que é desvalorizado por Luís Freire.



"Sabemos que teremos de ser muito trabalhadores nestes jogos, sabendo que teremos momentos difíceis nos jogos, mas que também estaremos por cima em alguns momentos e, nesses momentos, temos de ter a capacidade de ferir o adversário, sendo objetivos no nosso jogo e fazer golo, onde temos melhorado ultimamente", afirmou.



O calendário tem forçado Luís Freire a operar a algumas alterações em todas as partidas. "Temos variado a nossa equipa e os jogadores têm tido as suas oportunidades e mostrado o seu valor. Confio em todos os meus jogadores", disse a concluir.



O Nacional, oitavo, com 13 pontos, desloca-se no sábado ao Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, onde a partir das 15:00, defrontará o Vitória de Guimarães, quinto com 19, em partida relativa à 12.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.