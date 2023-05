Luís Freire diz que Rio Ave vale mais do que o 12.º lugar que ocupa na I Liga

“Achamos que valemos mais que este 12.º lugar que ocupamos, porque jogamos bom futebol. Queremos dar um prémio a nos próprios, pela união e compromisso de todos, e acabar bem a época”, disse o técnico dos vila-condenses.



Luís Freire deixou “uma palavra de força” aos jogadores, treinadores, dirigentes e adeptos do Paços de Ferreira, que na sexta-feita, fruto da vitória (1-0) do Marítimo com o Vizela, viram consumada a descida de divisão, facto que o técnico do Rio Ave garante que “não mudou em nada” a preparação que fez com a sua equipa para esta partida.



“A descida do Paços não mudou a estratégia, tática e utilização de jogadores que pensámos para este jogo. Sabemos que é um adversário com qualidade, que gosta de ter bola e de um futebol ofensivo. Temos de ser sérios, organizados e comprometidos para poder vencer”, partilhou.



O treinador deixou críticas ao agendamento deste jogo, considerando que se devia ter realizado no mesmo dia e hora dos outros com equipas envolvidas na luta pela manutenção, nomeadamente o Marítimo, que jogou na sexta-feira e garantiu o lugar no play-off.



“Chegar ao final do campeonato e uma descida de divisão não ser disputada ao mesmo tempo, é ainda mais duro para os profissionais que se entregam muito ao trabalho. O interesse do futebol e dos clubes tem de estar salvaguardado além das questões de televisão. Tem de se arranjar forma adaptar estas situações à realidade do futebol. É uma questão de justiça”, opinou.



Nesta partida em Paços de Ferreira, o treinador do Rio Ave vai cumprir o seu 350.º jogo da carreira como técnico principal, considerando ser “um orgulho” atingir essa marca ao comando do emblema de Vila do Conde.



“São 11 anos de sacrifício e muito luta, com a mesma equipa técnica, num trajeto nem sempre fácil, mas com esse sabor de orgulho, até por ser aqui no Rio Ave. Que venham mais de 350 jogos, porque é isto que gostamos de fazer”, desabafou.



Luís Freire tem mais uma época de contrato com o emblema vila-condense e, apesar de garantir que a preparação da próxima temporada está em curso, confessou que tem uma conversa agendada com o presidente do clube, António Silva Campos, após o término do campeonato.



“Estamos a preparar o planeamento da pré-temporada e do plantel, com mercado ou sem mercado. Já houve reuniões, a direção sabe o que pretendo e já me transmitiu o que sentem. Mas só no final da temporada vamos sentar-nos e acertar tudo”, partilhou.



O Rio Ave, 12.º classificado, com 39 pontos, joga no domingo no terreno do já despromovido Paços de Ferreira, 17.º, com 20, numa partida agendada para as 18:00, que terá arbitragem de Hélder Malheiro, de Lisboa.