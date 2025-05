Luís Freire pede “energia alta” ao Vitória

À espera de dar continuidade ao triunfo da ronda anterior, perante o Rio Ave (3-0), num jogo em que a sua equipa somou 25 remates, o técnico frisou que os seus pupilos têm de estar “muito focados defensivamente” para vencerem fora de casa, mas também de jogar com “foco na baliza do adversário”.”, disse, na antevisão ao encontro marcado para sábado, às 15:30.Luís Freire acrescentou que os seus jogadoresem torno do “compromisso de alcançar a vitória”, numa fase em que ocupam o quinto lugar, com 51 pontos, e procuram o quarto apuramento consecutivo para as pré-eliminatórias da Liga Conferência.”, vincou.O técnico recusou ainda divulgar a duração da lesão do médio Samu, que foi substituído aos 81 minutos do encontro com os vila-condenses, com gelo no joelho esquerdo, após um choque com dois jogadores do Rio Ave.O Vitória de Guimarães, quinto classificado da I Liga portuguesa de futebol, com 51 pontos, visita o Nacional, 11.º, com 33, em partida agendada para sábado, às 15h30, no Estádio da Madeira, no Funchal, com arbitragem de Sérgio Guelho.