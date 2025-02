Luís Freire pede Vitória com "ação e energia" em confronto direto com Casa Pia

Agradado com a postura dos seus jogadores no empate da ronda anterior, diante do FC Porto (1-1), no Estádio do Dragão, o técnico de 39 anos frisou que a equipa vitoriana, oitava da tabela, com 32 pontos, deve exibir a mesma “atitude fantástica” no desafio marcado para sábado, às 20:30, “criar oportunidades” e “fazer golos” para encurtar a diferença para os ‘gansos’, sextos, com 36.



“É um confronto direto, na perseguição ao quinto lugar. Sendo um confronto direto, temos de meter tudo e mais alguma coisa dentro do campo, para superar o adversário. Compete-nos ser uma equipa com iniciativa, proatividade, ação, energia, determinação e concentrada nas tarefas”, disse, na antevisão ao encontro que se vai realizar em Guimarães.



Apesar do respeito pelo Casa Pia, formação que, nas duas épocas anteriores, venceu no Estádio D. Afonso Henriques, Luís Freire vincou que a sua equipa se quer impor perante uma equipa “bem organizada” pelo treinador João Pereira, tanto “na pressão alta”, como “no bloco baixo”, que tem evoluído a atacar, sobretudo nas transições ofensivas.



“[O Casa Pia] tem vindo a melhorar os seus resultados. Estamos identificados. Os jogadores sabem o que é que é para fazer. Nos confrontos diretos, temos de ‘meter’ mais qualquer coisa no campo. Queremos que a época seja boa. Temos feito boas exibições, com um futebol ‘olhos nos olhos’ do adversário”, vincou.



Questionado sobre a ausência de Gustavo Silva, autor de oito golos em todas as competições em 2024/25 e melhor marcador da equipa vitoriana, o treinador reconheceu que o jogador contraiu uma rotura muscular na coxa esquerda em 03 de janeiro, frente ao Sporting (4-4), uma “lesão grave” que o deve manter afastado dos relvados pelo menos até ao final de março.



“O Gustavo já se tinha lesionado quando tínhamos chegado. Talvez para os últimos jogos possamos ter o Gustavo [Silva]. Foi uma lesão relativamente grave. Vai jogar esta época, mas ainda não será no próximo mês possivelmente”, referiu.



O treinador vincou ainda que o plantel está “a passar completamente ao lado” das eleições marcadas para sábado, que opõem o candidato da lista A, Luís Cirilo Carvalho, e o atual presidente e candidato da lista B, António Miguel Cardoso.



Luís Freire recusou, aliás, comentar as declarações dos candidatos sobre o seu trabalho, após António Miguel Cardoso ter referido que gostaria de contar com a sua equipa técnica para o triénio de 2025 a 2028 e Luís Cirilo Carvalho ter prometido a sua permanência até ao final da época, apesar de ter outro “nome em vista”.



“Não me compete estar a avaliar as eleições. Vou deixar isso tudo para os sócios do Vitória. Estou cá, sou treinador e vou dar sempre o melhor para o clube”, disse.



O Vitória de Guimarães, oitavo classificado da I Liga portuguesa, com 32 pontos, recebe o Casa Pia, sexto, com 36, em partida agendada para as 20:30 de sábado, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de André Narciso, da associação de Setúbal.