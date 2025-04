Luís Freire promete Vitória com "fome de jogar ofensivamente" frente ao Rio Ave

Derrotado pelo Benfica na ronda anterior (3-0), num encontro em que protagonizou o dobro dos remates dos ‘encarnados’ – 18 contra nove –, o conjunto vimaranense trabalhou a finalização na semana de preparação para mais um “jogo importante” na luta pelo quinto lugar e pelo consequente acesso às pré−eliminatórias da Liga Conferência, o segundo consecutivo como anfitrião.



“Os jogos são todos importantes, mas é jogo a jogo. Interessa muito o jogo de amanhã [domingo], focarmo-nos no que controlamos. Queremos dar sequência a uma exibição conseguida. Tivemos muitas situações de golo iminentes e muito domínio do jogo. Trabalhámos muito o ‘último terço’, a finalização, para criar situações de golo, e essa fome de jogar ofensivamente”, disse, na antevisão ao jogo marcado para as 18:00.



O ‘timoneiro’ referiu igualmente que os seus pupilos têm de “estar alerta na defesa” e de ser “fortes na reação à perda” da bola, para “jogarem bem e ganharem” no seu reencontro com a formação de Vila do Conde, que orientou entre a temporada 2021/22, na qual se sagrou campeão da II Liga, e a 10.ª jornada da presente edição da I Liga.



Com um pecúlio de 129 jogos oficiais pelos vila-condenses, Luís Freire disse “guardar carinho” pelo Rio Ave e considerou que a formação agora treinada por Petit apresenta várias diferenças face às equipas ‘verde e brancas’ que liderou.



“Mudou muita coisa, mudaram muitos jogadores e também a administração. Não é um Rio Ave igual, como é lógico. Joga num sistema diferente, um ‘4-3-3’, com as dinâmicas do seu treinador, que é muito experiente. Estamos identificados com o Rio Ave, mas focados em nós”, observou.



O treinador de 39 anos enalteceu ainda a “boa energia” apresentada pelo plantel na fase final da época, que o leva a acreditar numa equipa “feliz, alegre e competitiva”, pronta a marcar golos e a regressar aos triunfos.



Quinto classificado, com 48 pontos, o conjunto de Guimarães vai entrar em campo depois dos adversários mais diretos, o Santa Clara, que é sexto, com 47, e recebe hoje o Arouca, e o Famalicão, oitavo, com 44, que empatou com o Sporting de Braga, na sexta-feira, mas Luís Freire realçou que o seu grupo está mais focado no relvado “do que nas contas”.



“Só controlamos o que fazemos, não o que os outros fazem. Vamos controlar tudo o que é relacionado com o nosso plano de jogo e compromisso. O horário é convidativo. Deve estar um bom dia a nível climatérico. Apelo aos adeptos para nos apoiarem, como têm feito de forma incrível. Dependemos de nós, independentemente do que os outros façam”, vincou.



