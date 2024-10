Luís Freire quer Rio Ave "mais incisivo" a defender no duelo com Famalicão

Os vila-condenses foram goleados por 4-0 no reduto do Sporting de Braga na última jornada e o técnico reconhece que, apesar de estar satisfeito com o volume ofensivo, foi necessário fazer correções, durante a semana, no último reduto.



"Temos de aumentar os níveis de agressividade para sermos defensivamente mais incisivos. Esse é o principal ponto a melhorar, porque foi a parte que não correu tão bem em Braga. Temos de retificar algumas abordagens e trabalhámos mais nisso. No ataque tivemos oportunidades e senti a equipa confiante com bola", partilhou Luís Freire, em conferência de imprensa.



O treinador do conjunto da foz do Ave vincou a vontade da equipa em regressar às vitórias, depois de três jornadas onde encaixou duas derrotas e um empate, mas reconheceu as dificuldades que o adversário irá colocar.



"O Famalicão é uma equipa que joga num 4x3x3 com um meio-campo sólido e com qualidade com bola. Tem avançados muito dinâmicos, fortes no um para um, mas estamos alertados para tudo isso. Se os adeptos nos ajudarem, seremos mais fortes", disse.



Depois da derrota em Braga, Luís Freire foi contestado por alguns adeptos, facto que o treinador não quis aprofundar, lembrando, porém, que a equipa já enfrentou neste arranque Sporting, FC Porto e Sporting de Braga e tem sete pontos somados.



"O mais importante é olhar para a frente. Estamos a um ponto do oitavo lugar, temos duas vitórias e um empate em casa, onde somos sempre muito apoiados. Temos agora um duelo frente a uma equipa da região. Quero é que as pessoas apoiem a equipa. Isso ajuda a construir as vitórias", desabafou.



Sem perder jogos no estádio dos Arcos há quase um ano, o treinador foi questionado sobre os motivos para o bom desempenho caseiro, relacionando-o à postura ofensiva da equipa.



"Costumamos colocar cinco ou seis jogadores na área contrária, e isso acaba por fazer com que os adversários se retraiam e, com o apoio do nosso público, ficamos mais confiantes. Tem sido cada vez mais difícil manter esse bom desempenho em casa, mas queremos prolongar a boa sequência", disse.



Nesta partida com o Famalicão, Luís Freire vai completar o seu jogo 100 na I Liga, sendo o treinador em atividade neste escalão com mais jogos, apenas atrás de Carlos Carvalhal e Rúben Amorim, feito que deixa o técnico orgulhoso.



"Tenho 38 anos, e ainda tenho muito para apreender, mas é bom atingir essa marca dos 100 jogos. É um orgulho e quero continuar a aumentá-la", concluiu.



A equipa vila-condense parte para este desafio com o plantel na máximo força.



O Rio Ave, 12.º classificado, com sete pontos recebe na sexta-feira o Famalicão, sétimo, com 12, numa partida agendada para as 20:15, que terá arbitragem de João Gonçalves, da Associação de Futebol do Porto.