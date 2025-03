Luís Freire quer terceira vitória seguida na I Liga ante Estrela “coeso”

Agradado pelo regresso pronto da competição, após a eliminação da Liga Conferência, uma “experiência enriquecedora” que terminou na quinta-feira, com uma derrota caseira ante o Betis (4-0), na segunda mão dos oitavos de final, o técnico realçou que os vimaranenses querem somar pela primeira vez três êxitos seguidos no presente campeonato.



“Foi muito positivo andarmos na Liga Conferência e chegarmos onde chegámos. Penso que foi uma experiência muito enriquecedora para toda a gente. Vimos de duas vitórias consecutivas [no campeonato]. Pode ser a primeira vez que fazemos três vitórias seguidas”, vincou, na antevisão ao desafio marcado para as 20:30.



Ciente de que o Vitória ganhou “o gosto pelas competições europeias” com a prestação desta temporada na UEFA, com 10 triunfos, três empates e uma derrota, o treinador de 39 anos lembrou que o clube só a pode repetir na próxima época se se classificar no quinto lugar, objetivo que está mais próximo após a redução da distância para o Santa Clara nas duas rondas anteriores, de sete para dois pontos.



Na antecâmara do 44.º jogo oficial da temporada, Luís Freire afirmou que os minhotos estão com “uma vontade muito grande de competir e de entrar em campo”, para repetir “a alta competência e a personalidade” da maioria dos jogos mais recentes, perante um adversário “coeso e atlético”, que ocupa a 15.ª posição da tabela, com 23 pontos.



“Temos de nos focar completamente naquilo que é importante para este jogo. O Estrela da Amadora é uma equipa competente. É uma equipa que fora de casa tem tido boas prestações. É uma equipa coesa defensivamente, atlética, forte no contra-ataque e na bola parada, com algumas dinâmicas também na construção”, descreveu.



O ‘timoneiro’ dos minhotos lembrou que os ‘tricolores’ são ainda capazes de “aproveitar os erros adversários”, o que vai forçar os seus jogadores a apresentarem-se muito equilibrados, muito concentrados e “muito reativos às perdas da bola”.



Para Luís Freire, a prestação defensiva na receção ao Betis foi “uma exceção” na tendência mais recente da equipa, que se traduz em cinco golos sofridos nas oito jornadas sob o seu comando, que se corrige com algumas mudanças nos posicionamentos que permitiram contra-ataques e com atenção.



O Vitória de Guimarães, sexto classificado da I Liga portuguesa de futebol, com 38 pontos, recebe o Estrela da Amadora, 15.º, com 23, em partida agendada para as 20:30 de domingo, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de António Nobre, da associação de Leiria.