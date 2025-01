Luís Freire quer Vitória pronto a “atacar a baliza adversária” perante o Arouca

Apresentado na quarta-feira como sucessor de Daniel Sousa no comando dos vimaranenses, o técnico, de 39 anos, enalteceu o “grupo de jogadores trabalhadores”, que já “mostrou o seu talento”, disposto a encerrar um ciclo de seis jogos oficiais sem triunfos e “a voltar a ter alegrias”.



“Mais do que o Arouca, queremos focar-nos no que queremos fazer. Já conseguimos jogos brilhantes, muito bem conseguidos [nesta época]. (…) O Arouca vem cá tentar a vitória, mas queremos mostrar o que queremos dentro do campo. Queremos condicionar o jogo do Arouca, ter bola, atacar a baliza adversária”, disse, na antevisão da sua estreia pelo Vitória, marcada para as 20:30 de sábado.



Sem revelar se vai manter o sistema tático de quatro defesas que os minhotos têm utilizado desde o início da época ou se vai optar pelo ‘3x4x3’ a que se habituou no Rio Ave, nas pouco mais de três épocas nos vila-condenses, o ‘timoneiro’ prometeu fazer o que for preciso para “a equipa ser mais forte” doravante.



Convencido de que os atletas já estão a “assimilar as ideias” da sua equipa técnica, Luís Freire afirmou que o objetivo mais imediato em contexto de jogo oficial é o de “soltar os jogadores para poderem render o máximo”, numa equipa que se quer “criativa, solta, agressiva e intensa”, a aproveitar “a força dos adeptos” do Vitória.



Pese as lesões que afetam o plantel, o treinador afirmou que os jogadores disponíveis trabalharam muito bem ao longo da semana, inclusive o ponta de lança Nélson Oliveira, depois de um mês afastado dos relvados, após uma lesão muscular na coxa direita, contraída perante o Rio Ave (2-2), em desafio da 14.ª jornada.



Questionado sobre o mercado de transferências em curso e o eventual reforço do plantel, Luís Freire preferiu dizer que está “muito focado” na receção ao Arouca, independentemente dos futebolistas que possam ser contratados.



O Vitória de Guimarães, sexto classificado da I Liga portuguesa, com 25 pontos, defronta o Arouca, 16.º, com 15, em partida agendada para as 20h30 de sábado, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Miguel Nogueira, da Associação de Futebol de Lisboa.