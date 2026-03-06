Luís Pinto crê que há ainda “muito sumo para retirar” do Vitória

(Com Lusa)

Ao leme de uma equipa que ocupa o nono lugar quando o campeonato já se encontra no último terço, com 32 pontos, a oito do Gil Vicente, no quinto lugar, definido pelos vimaranenses como objetivo, o treinador frisou que os seus jogadores têm de “colocar em prática o que mostram durante a semana” no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.“Temos de jogar. Temos de estar focados em fazer. Ainda temos muito ‘sumo’ para retirar desta equipa. Queremos jogar no meio-campo ofensivo, mas também temos de saber que relvado e que clima vamos apanhar. Temos de agir e não tanto estar a pensar no que podemos apanhar pela frente”, disse, ao projetar o jogo no Estádio de São Miguel.Luís Pinto vincou também que a equipa treinada por Petit, 17.ª e penúltima da tabela, tem “urgência” em pontuar.“Tem sido difícil jogar lá e conseguir resultados interessantes. Vamos jogar contra uma equipa que passa um momento difícil, que vai querer obviamente pontuar e que vai dificultar a nossa tarefa”, disse, a propósito de um oponente num ciclo de 11 jornadas sem triunfos.O técnico, de 36 anos, reconheceu ainda que equaciona mudanças na equipa titular e que o defesa-central Miguel Nóbrega e o avançado Nélson Oliveira estão entre os possíveis convocados para a viagem à ilha de São Miguel, após terem sido relegados da titularidade para a ‘bancada’ na ronda anterior, com o Alverca (1-1).O Vitória de Guimarães, nono classificado da I Liga, com 32 pontos, defronta o Santa Clara, 17.º e penúltimo, com 19, em jogo agendado para domingo, às 19:30 locais (20:30 de Lisboa), no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, com arbitragem de David Rafael Silva, da associação do Porto.