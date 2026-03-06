Futebol Nacional
Luís Pinto crê que há ainda “muito sumo para retirar” do Vitória
O treinador Luís Pinto considera que ainda há “muito ‘sumo’ para retirar” do Vitória de Guimarães, na antecâmara da viagem ao terreno do Santa Clara, no domingo, para a 25.ª jornada da I Liga.
Ao leme de uma equipa que ocupa o nono lugar quando o campeonato já se encontra no último terço, com 32 pontos, a oito do Gil Vicente, no quinto lugar, definido pelos vimaranenses como objetivo, o treinador frisou que os seus jogadores têm de “colocar em prática o que mostram durante a semana” no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.
“Temos de jogar. Temos de estar focados em fazer. Ainda temos muito ‘sumo’ para retirar desta equipa. Queremos jogar no meio-campo ofensivo, mas também temos de saber que relvado e que clima vamos apanhar. Temos de agir e não tanto estar a pensar no que podemos apanhar pela frente”, disse, ao projetar o jogo no Estádio de São Miguel.
Luís Pinto vincou também que a equipa treinada por Petit, 17.ª e penúltima da tabela, tem “urgência” em pontuar.
“Tem sido difícil jogar lá e conseguir resultados interessantes. Vamos jogar contra uma equipa que passa um momento difícil, que vai querer obviamente pontuar e que vai dificultar a nossa tarefa”, disse, a propósito de um oponente num ciclo de 11 jornadas sem triunfos.
O técnico, de 36 anos, reconheceu ainda que equaciona mudanças na equipa titular e que o defesa-central Miguel Nóbrega e o avançado Nélson Oliveira estão entre os possíveis convocados para a viagem à ilha de São Miguel, após terem sido relegados da titularidade para a ‘bancada’ na ronda anterior, com o Alverca (1-1).
O Vitória de Guimarães, nono classificado da I Liga, com 32 pontos, defronta o Santa Clara, 17.º e penúltimo, com 19, em jogo agendado para domingo, às 19:30 locais (20:30 de Lisboa), no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, com arbitragem de David Rafael Silva, da associação do Porto.
“Temos de jogar. Temos de estar focados em fazer. Ainda temos muito ‘sumo’ para retirar desta equipa. Queremos jogar no meio-campo ofensivo, mas também temos de saber que relvado e que clima vamos apanhar. Temos de agir e não tanto estar a pensar no que podemos apanhar pela frente”, disse, ao projetar o jogo no Estádio de São Miguel.
Luís Pinto vincou também que a equipa treinada por Petit, 17.ª e penúltima da tabela, tem “urgência” em pontuar.
“Tem sido difícil jogar lá e conseguir resultados interessantes. Vamos jogar contra uma equipa que passa um momento difícil, que vai querer obviamente pontuar e que vai dificultar a nossa tarefa”, disse, a propósito de um oponente num ciclo de 11 jornadas sem triunfos.
O técnico, de 36 anos, reconheceu ainda que equaciona mudanças na equipa titular e que o defesa-central Miguel Nóbrega e o avançado Nélson Oliveira estão entre os possíveis convocados para a viagem à ilha de São Miguel, após terem sido relegados da titularidade para a ‘bancada’ na ronda anterior, com o Alverca (1-1).
O Vitória de Guimarães, nono classificado da I Liga, com 32 pontos, defronta o Santa Clara, 17.º e penúltimo, com 19, em jogo agendado para domingo, às 19:30 locais (20:30 de Lisboa), no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, com arbitragem de David Rafael Silva, da associação do Porto.
(Com Lusa)