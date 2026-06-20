Luís Pinto é novo treinador do Gil Vicente com contratato até 2029

O treinador, de 37 anos, sucede a César Peixoto, que rumou aos ingleses do Wolverhampton, e assume o comando da formação minhota depois de uma época em que o Gil Vicente terminou a I Liga no sexto lugar, igualando uma das melhores classificações da sua história.



Em declarações aos meios do clube de Barcelos, Luís Pinto assumiu o entusiasmo pelo novo projeto, considerando que encontrou no Gil Vicente uma estrutura alinhada com as suas ambições.



"A minha vinda para o Gil Vicnente representa felicidade, continuidade e o juntar de duas vontades, tanto do Gil como da minha parte, de quem quer alcançar o sucesso e conseguir crescer e evoluir", referiu.



Luís Pinto acrescentou que os contactos iniciais reforçaram a convicção de aceitar o convite dos minhotos.



"Desde a primeira reunião que demonstrei o interesse em fazer parte deste projeto. Acredito mesmo que existe uma vontade comum de crescermos em conjunto e sei que o Gil me vai ajudar a crescer enquanto treinador", sublinhou.



Quanto ao perfil da equipa que pretende construir, o novo treinador apontou a consistência competitiva como uma das prioridades.



"Podem esperar uma equipa que vai entrar em todos os jogos para ganhar e que vai procurar ser muito consistente defensivamente e perigosa nos momentos ofensivos", afirmou.



Luís Pinto encontrava-se sem clube desde março, altura em que deixou o Vitória de Guimarães, numa passagem marcada pela conquista da Taça da Liga, o primeiro troféu da história dos vimaranenses nessa competição.



Antes disso, orientou o Tondela, clube com o qual conquistou a II Liga e garantiu a subida ao principal escalão do futebol português, consolidando um percurso ascendente que agora prossegue em Barcelos.



O treinador conta ainda com passagens por União de Leiria, Mirandela, Felgueiras, Real, Leça, Lusitânia de Lourosa e Fafe.



Luís Pinto sucede a César Peixoto, que deixou o Gil Vicente após uma época de forte impacto desportivo, encerrando um ciclo de época e meia no clube minhoto para assumir o comando dos ingleses do Wolverhampton, que desceram ao segundo escalão.

