Futebol Nacional
Luís Pinto é novo treinador do Gil Vicente com contratato até 2029
O Gil Vicente, da I Liga de futebol, oficializou hoje a contratação de Luís Pinto como novo treinador da equipa principal, tendo assinado um contrato válido até 2029.
O treinador, de 37 anos, sucede a César Peixoto, que rumou aos ingleses do Wolverhampton, e assume o comando da formação minhota depois de uma época em que o Gil Vicente terminou a I Liga no sexto lugar, igualando uma das melhores classificações da sua história.
Em declarações aos meios do clube de Barcelos, Luís Pinto assumiu o entusiasmo pelo novo projeto, considerando que encontrou no Gil Vicente uma estrutura alinhada com as suas ambições.
"A minha vinda para o Gil Vicnente representa felicidade, continuidade e o juntar de duas vontades, tanto do Gil como da minha parte, de quem quer alcançar o sucesso e conseguir crescer e evoluir", referiu.
Luís Pinto acrescentou que os contactos iniciais reforçaram a convicção de aceitar o convite dos minhotos.
"Desde a primeira reunião que demonstrei o interesse em fazer parte deste projeto. Acredito mesmo que existe uma vontade comum de crescermos em conjunto e sei que o Gil me vai ajudar a crescer enquanto treinador", sublinhou.
Quanto ao perfil da equipa que pretende construir, o novo treinador apontou a consistência competitiva como uma das prioridades.
"Podem esperar uma equipa que vai entrar em todos os jogos para ganhar e que vai procurar ser muito consistente defensivamente e perigosa nos momentos ofensivos", afirmou.
Luís Pinto encontrava-se sem clube desde março, altura em que deixou o Vitória de Guimarães, numa passagem marcada pela conquista da Taça da Liga, o primeiro troféu da história dos vimaranenses nessa competição.
Antes disso, orientou o Tondela, clube com o qual conquistou a II Liga e garantiu a subida ao principal escalão do futebol português, consolidando um percurso ascendente que agora prossegue em Barcelos.
O treinador conta ainda com passagens por União de Leiria, Mirandela, Felgueiras, Real, Leça, Lusitânia de Lourosa e Fafe.
Luís Pinto sucede a César Peixoto, que deixou o Gil Vicente após uma época de forte impacto desportivo, encerrando um ciclo de época e meia no clube minhoto para assumir o comando dos ingleses do Wolverhampton, que desceram ao segundo escalão.
Em declarações aos meios do clube de Barcelos, Luís Pinto assumiu o entusiasmo pelo novo projeto, considerando que encontrou no Gil Vicente uma estrutura alinhada com as suas ambições.
"A minha vinda para o Gil Vicnente representa felicidade, continuidade e o juntar de duas vontades, tanto do Gil como da minha parte, de quem quer alcançar o sucesso e conseguir crescer e evoluir", referiu.
Luís Pinto acrescentou que os contactos iniciais reforçaram a convicção de aceitar o convite dos minhotos.
"Desde a primeira reunião que demonstrei o interesse em fazer parte deste projeto. Acredito mesmo que existe uma vontade comum de crescermos em conjunto e sei que o Gil me vai ajudar a crescer enquanto treinador", sublinhou.
Quanto ao perfil da equipa que pretende construir, o novo treinador apontou a consistência competitiva como uma das prioridades.
"Podem esperar uma equipa que vai entrar em todos os jogos para ganhar e que vai procurar ser muito consistente defensivamente e perigosa nos momentos ofensivos", afirmou.
Luís Pinto encontrava-se sem clube desde março, altura em que deixou o Vitória de Guimarães, numa passagem marcada pela conquista da Taça da Liga, o primeiro troféu da história dos vimaranenses nessa competição.
Antes disso, orientou o Tondela, clube com o qual conquistou a II Liga e garantiu a subida ao principal escalão do futebol português, consolidando um percurso ascendente que agora prossegue em Barcelos.
O treinador conta ainda com passagens por União de Leiria, Mirandela, Felgueiras, Real, Leça, Lusitânia de Lourosa e Fafe.
Luís Pinto sucede a César Peixoto, que deixou o Gil Vicente após uma época de forte impacto desportivo, encerrando um ciclo de época e meia no clube minhoto para assumir o comando dos ingleses do Wolverhampton, que desceram ao segundo escalão.