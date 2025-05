Luís Pinto fica no Tondela e estreia-se na I Liga

“Ficamos muito satisfeitos por chegar à I Liga e, mais, é chegar com mérito desportivo, porque foi através de uma subida e isso dá-nos um gostinho especial”, reagiu aos jornalistas Luís Pinto.



O técnico principal do Tondela falava à margem da cerimónia de receção do Município de Tondela, distrito de Viseu, ao clube que se sagrou campeão da II Liga de futebol na última sexta-feira, após vitória por 2-0 em casa da União de Leiria.



Nessa mesma noite o presidente do Tondela, Gilberto Coimbra, já tinha dito à agência Lusa que Luís Pinto era “para manter”, apesar do treinador se recusar a falar do futuro na noite da festa.



Hoje, Gilberto Coimbra reafirmou na cerimónia no Município de Tondela e, no final, aos jornalistas, disse que Luís Pinto “é, com toda a certeza, o treinador certo” para ir disputar a I Liga.



Luís Pinto assinou contrato com o Tondela em maio de 2024, na altura com 35 anos, por uma temporada, com mais uma de opção e, na altura, assumiu que era um desafio para o qual se sentia “preparado e a encarar com muita satisfação”.



O novo treinador estreou-se, assim, nas competições profissionais, depois de também ter passado por clubes como Mirandela, Felgueiras, Real Massamá, Leça e Lusitânia de Lourosa.



O Tondela terminou a época com 64 pontos e com a taça de campeão da II Liga, regressando três anos depois à I Liga de futebol, competição em que esteve, pela primeira e única vez, entre 2015 e 2022.