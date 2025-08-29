Luís Pinto quer que Vitória evite "erros não forçados" na receção ao Arouca

O portuense, de 36 anos, reconheceu que os vimaranenses têm de evoluir face ao dérbi concelhio da ronda anterior, com o Moreirense (derrota por 2-0), em que o seu conjunto protagonizou “uma primeira parte muito interessante, com capacidade de retirar a bola ao adversário” e aproximações à área, embora sem perigo, e uma segunda com “pouca capacidade de reação” e “pouca resiliência”.



“Temos de evoluir. Não podemos ficar presos a um acontecimento que não queríamos, o primeiro golo [do Moreirense]. Temos de ter capacidade de dar resposta. Temos de ser mais consistentes no que fizemos de bom e evitar, ao máximo, os erros não forçados da segunda parte”, disse, na conferência de antevisão ao desafio marcado para as 18:00.



O ‘timoneiro’ acrescentou que os jogadores que alinharem na receção aos ‘lobos’ têm de “deixar tudo em campo e representar o Vitória com orgulho e com vontade”, até para garantirem o apoio dos espetadores, depois da manifestação generalizada de desagrado por parte dos adeptos que marcaram presença em Moreira de Cónegos.



“Ninguém gosta de reações desagradáveis, mas os responsáveis por essa reação fomos nós. Temos de fazer com que os adeptos nos apoiem. Sentimos isso na primeira parte. Quando estivemos no jogo, houve entusiasmo de toda a gente que estava no estádio [do Moreirense]”, vincou.



Convencido de que o Arouca pode tentar explorar “essa insatisfação” relativa ao jogo anterior dos vitorianos, Luís Pinto realçou que o Vitória tem de ser "uma equipa estável" a nível mental para contrariar um adversário que vai “querer ser protagonista e tentar assumir o jogo”, dando seguimento à ‘proposta’ futebolística do seu treinador, Vasco Seabra.



“Perspetivo uma equipa que, há muitos anos, tem vindo a habituar o futebol português a contratar bons jogadores, com capacidade técnica interessante, em mercados diferentes, mas que começam a ser habituais, e interpretam muito bem as ideias do Vasco, que gosta de ter equipas com jogo ofensivo e dinâmico”, detalhou.



Questionado sobre o mercado de transferências em curso até terça-feira e sobre os rumores alusivos a uma transferência do médio Tomás Händel para os russos do CSKA Moscovo, Luís Pinto prometeu que os jogadores que entrarem em campo no sábado “vão estar com a cabeça totalmente disponível para lutarem pelos três pontos”.



O Vitória de Guimarães, nono classificado, com três pontos, recebe o Arouca, oitavo, com quatro, em desafio da quarta jornada da I Liga portuguesa, agendado para sábado, às 18:00, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Gustavo Correia, da associação do Porto.

