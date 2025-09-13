Luís Pinto quer um Vitória de Guimarães que “lute do início ao fim” na Amadora

Após uma paragem competitiva de duas semanas para os jogos das seleções nacionais, a formação minhota regressa à competição no domingo, na Amadora, num recinto “com um ambiente muito interessante”, que vai exigir aos vimaranenses estarem “num nível muito alto” para somarem os três pontos.



“Esperamos ter um Vitória com dinâmica, com intenção de vencer e que essa intenção seja notada em todos pormenores, na forma de estar, na postura corporal, em estar ligado em todos os momentos. Queremos um Vitória que lute do início ao fim, com muito orgulho e dedicação”, disse, na antevisão ao desafio agendado para as 15:30.



Para o ‘timoneiro’ do Vitória, a equipa ‘tricolor’ é um adversário com “qualidade individual interessante” para o seu estilo de jogo, assente “na verticalidade”, na procura da baliza adversária e na dimensão física, pelo que os seus pupilos devem estar “concentrados e ‘vivos’ para os duelos”.



Luís Pinto realçou ainda que o conjunto de Guimarães deve saber “progredir em campo” quando tem a bola, para criar espaços e aproveitá-los para provocar dificuldades no seio da defesa do Estrela.



A pausa competitiva, acrescentou o técnico, serviu para o grupo “afinar a consistência na prestação defensiva”, “a concentração ao longo do jogo todo”, “a capacidade de reagir à perda de bola” e “a capacidade para disputar os duelos”.



Questionado acerca das alterações do plantel após o fecho do mercado de transferências em Portugal, com as saídas dos médios Tomás Händel, para o octacampeão sérvio Estrela Vermelha, e Tiago Silva, para o Al Rayyan, do Qatar, o treinador recusou “baixar expetativas” para a temporada e prometeu “trabalhar no limite todos os dias” para alcançar o objetivo já assumido dos cinco primeiros lugares.



“Há uma forma de estar que tem de estar sempre presente no nosso dia a dia, corajosa, de trabalho, de dedicação. Quando recebi o convite do Vitória vim para treinar o Vitória, não vim para treinar, com todo o respeito pelos jogadores, pelo Tomás e pelo Tiago. Temos de estar orgulhosos por treinar o Vitória no dia a dia”, disse.



O técnico, de 36 anos, referiu ainda que o médio Nuno Santos, associado pela imprensa desportiva a uma possível transferência para clubes de países com ‘mercados’ ainda abertos, tem “treinado muito bem”, de “forma séria”, estando disponível para a visita à Amadora.



O Vitória de Guimarães, 12.º classificado, com quatro pontos, defronta o Estrela da Amadora, 14.º, com três, em desafio da quinta jornada da I Liga portuguesa, agendado para domingo, às 15:30, no Estádio José Gomes, na Amadora, com arbitragem de Miguel Nogueira, da associação de Lisboa.