Luís Pinto quer Vitória focado no presente diante de Gil Vicente “muito sólido”

A equipa vimaranense atravessa a melhor série de resultados da temporada, com quatro triunfos seguidos em todas as competições, o último dos quais no Estádio do Dragão, diante do FC Porto (3-1), para a Taça da Liga, mas o técnico de 36 anos avisou que os seus pupilos devem apenas estar “concentrados nas tarefas” mais imediatas, na receção aos gilistas, marcada para segunda-feira.



“Não podemos estar ligados ao que se passou, quer seja positivo ou negativo. A melhor série não nos pode dizer nada, porque o presente é a preocupação. Não podemos olhar ao que foi feito. Queremos olhar para o que está imediatamente aí, para nos focarmos nas nossas tarefas. Percebemos a dificuldade que o jogo vai ter e a necessidade de estarmos muito concentrados nas nossas tarefas”, disse, na antevisão ao desafio marcado para as 20:30.



Convencido de que o Vitória vai “saber conviver” com o possibilidade de o aumento de confiança, interligada aos resultados, resvalar para um excesso de confiança, o ‘timoneiro’ do oitavo classificado da tabela, com 17 pontos, enalteceu o trajeto do conjunto barcelense, quarto, com 23.



“Há uma grande necessidade de sermos concentrados, capazes, muito competitivos. Vamos encontrar um adversário com um trajeto muito interessante, boas dinâmicas, muito sólido e bons resultados, porque está em quarto lugar há cinco jornadas”, acrescentou.



Confrontado com o rendimento de Oumar Camara, avançado de 18 anos que está a cumprir a primeira temporada em Guimarães e que marcou três golos nas últimas quatro partidas, o treinador enalteceu a sua adaptação a Portugal na primeira ocasião em que está fora do país natal, França, e lembrou que tem de continuar a trabalhar para progredir.



“Começou a época a titular e deixou de ser opção. É normal no seu trajeto. Estamos a falar de um adolescente. Mais do que dar tempo, temos de dar suporte para que as coisas possam acontecer. Só com o trabalho diário é que pode ter rendimento, mas é prazeroso ver como um jogador chega e consegue adaptar-se à cidade, falando português de forma interessante para quem está aqui há pouco tempo”, disse.



O técnico realçou ainda que a ausência do médio Beni Mukendi a partir de 15 de dezembro, para jogar a Taça das Nações Africanas pela seleção de Angola, é “uma oportunidade para outros jogadores darem o seu contributo” e comentou as possíveis chamadas de elementos da formação ao plantel principal, mencionando Santiago Verdi e Zeega, campeões mundiais de sub-17 por Portugal, no Qatar.



“A base do projeto inclui jogadores de qualidade que se vão integrando aos poucos. Estamos atentos à nossa formação e a esses dois em particular, porque poucas pessoas conseguem ser campeãs do mundo”, esclareceu.



O Vitória de Guimarães recebe o Gil Vicente na segunda-feira, às 20:30, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Anzhony Rodrigues, da associação da Madeira.



