Luís Pinto quer Vitória “humilde e coletivo” no ‘clássico’ com Sporting de Braga

Agradado com a vitória “segura e bem conseguida” da ronda anterior, no terreno do Estrela da Amadora (2-0), o técnico, de 36 anos, disse ter “boas sensações” para “um jogo especial para a cidade e para os adeptos”, que se deve refletir na postura dos seus jogadores.



“Acima de tudo, [interessa] a capacidade para sermos coletivos, uns pelos outros e uns com os outros. Essa capacidade pode fazer a diferença e deixar-nos mais próximos de vencer o dérbi. E há a humildade. Quanto mais humildes formos ao lutar por conquistas difíceis, mas desejáveis, mais hipóteses há de isso ser real”, disse, na antevisão ao jogo que vai decorrer em Guimarães.



Prestes a estrear-se num ‘clássico’ do Minho, que se vai realizar pela 133.ª vez para o escalão principal do futebol luso, o ‘timoneiro’ vitoriano rejeitou que a formação 'arsenalista' apareça ‘ferida’ no Estádio D. Afonso Henriques, face aos três jogos consecutivos sem triunfo para o campeonato.



Luís Pinto realçou que todas as equipas passam por “fases menos boas” e que o Sporting de Braga tem “apresentado plantéis de alto nível” época após época, mas preferiu focar-se no que o conjunto de Guimarães tem capacidade para fazer diante de um adversário “forte”.



“Respeitamos o Braga, mas o que mais nos interessa é mostrar o nosso Vitória. Queremos uma equipa coesa, unida, que saiba jogar da melhor forma este dérbi. Queremos aproveitar o entusiasmo à volta do jogo, com muito envolvimento com o dérbi e o sentimento de que estamos a representar os nossos adeptos”, salientou.



O técnico rejeitou ainda atribuir favoritismo entre duas equipas díspares no investimento levado a cabo no mercado de transferências de verão, com os bracarenses a gastarem 28,57 milhões de euros em reforços e os vimaranenses quatro, mas próximas na classificação - os arsenalistas são sétimos, com oito pontos, e os vitorianos oitavos, com sete.



Questionado sobre as sucessivas alterações operadas pelo treinador adversário, o espanhol Carlos Vicens, que já utilizou 28 jogadores em 11 partidas oficiais, repartidas entre I Liga e qualificação para a Liga Europa, Luís Pinto rejeitou fazer “previsões sobre o que vai acontecer do outro lado” e pediu aos seus pupilos para serem “fortes e versáteis”.



O Vitória de Guimarães, oitavo classificado, com sete pontos, recebe o Sporting de Braga, sétimo, com oito, em desafio da sexta jornada da I Liga portuguesa, agendado para sábado, às 20:30, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de António Nobre, da associação de Leiria.