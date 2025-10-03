Luís Pinto quer Vitória “mais competente e competitivo” do que no jogo anterior

Depois do triunfo sobre o Estrela da Amadora (2-0) e do empate caseiro no ‘clássico’ minhoto com o Sporting de Braga (1-1), os vimaranenses perderam no reduto do Alverca (2-0), num jogo em que “foram muito mais apáticos” em relação aos dois anteriores, situação que o técnico, de 36 anos, espera não ver repetida.



“Temos muito potencial na equipa. Aquilo que nos causa mais revolta e frustração tem a ver com a incapacidade em sermos consistentes. A qualidade do grupo faz-nos crer que podemos ser mais competentes e competitivos do que no último jogo. Temos de perceber o que não é negociável para nós. Temos capacidade para sermos mais vezes o que fomos com o Estrela e com o Braga e menos o que fomos com o Alverca”, disse, na antevisão ao desafio marcado para sábado, em Guimarães.



Insatisfeito com a forma como a sua equipa se apresentou frente aos ribatejanos, Luís Pinto reconheceu que os minhotos têm de apresentar “um crescimento sustentado” para serem “mais consistentes”, a começar pela receção à equipa açoriana, treinada por Vasco Matos.



“Além da qualidade e da organização que apresenta, com pragmatismo nos momentos ofensivos, [o Santa Clara] está perfeitamente identificado com a ideia do Vasco, com aquilo que lhes trouxe sucesso no passado recente. Mas temos de nos focar em nós e de ser mais consistentes”, frisou.



O ‘timoneiro’ vitoriano acrescentou que os seus pupilos têm de “ter maturidade” para jogar ao seu melhor nível em todos os jogos e não só em alguns, mostrando “critério nos momentos com bola e confiança”, bem como pragmatismo na hora de atirar à baliza.



Após ter enfrentado o Alverca reduzido a 10 jogadores em toda a segunda parte do desafio da jornada anterior, na qual faltou “mais criatividade perante uma organização defensiva muito ‘baixa’”, o treinador reconheceu que a preparação do duelo com a equipa de Ponta Delgada acautelou situações de ataque para a eventualidade de uma defesa açoriana recuada e compacta.



Sem esclarecer se vai operar alterações face à equipa titular da ronda anterior, Luís Pinto esclareceu ainda que o médio Gonçalo Nogueira, ausente nas duas partidas anteriores, está “em fase final de recuperação” da lesão que o afeta.



O Vitória de Guimarães, nono classificado, com oito pontos, recebe o Santa Clara, oitavo, com oito, em desafio da oitava jornada da I Liga portuguesa, agendado para sábado, às 20:30, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de João Gonçalves, da associação do Porto.