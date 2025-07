Luís Pinto quer Vitória na Europa

Os minhotos querem voltar a apurar-se para as provas da UEFA após terem falhado esse objetivo na época transata, com a sexta posição na I Liga portuguesa, que interrompeu um ciclo de três apuramentos seguidos para a Liga Conferência, mas o técnico lembrou que a sua equipa quer, acima de tudo, criar a ‘cultura’ de preparar cada jogo com o objetivo de vencer.



“Temos sempre a intenção de olhar para a Europa como objetivo. Agora, essa é uma questão muito longínqua. Temos de nos focar no dia-a-dia, em melhorar o nosso processo todos os dias e em preparar o próximo jogo da maneira mais correta possível para que possamos ganhar”, disse aos jornalistas, após o treino decorrido na academia do clube, aberto ao público, mais de uma centena de espetadores.



Agradado com o estágio decorrido no concelho algarvio de Loulé, entre segunda-feira e sábado, por ter permitido “criar ligações humanas” e também continuar “a crescer na forma de estar em campo”, assente num sistema tático ‘3-4-3’, o ‘timoneiro’ vitoriano mostrou-se convencido de que os seus pupilos vão chegar “extremamente bem preparados” ao primeiro jogo na I Liga, com o FC Porto, em 09 de agosto.



“O nosso estado de preparação é ótimo e o nosso tempo de preparação é ótimo para chegarmos à primeira jornada extremamente bem preparados, quer do ponto de vista da competitividade, quer do ponto de vista da dinâmica que pretendemos para a nossa equipa a nível de jogo, a nível de ideias e de forma física”, frisou.



Luís Pinto mostrou-se ainda satisfeito com o plantel ao dispor, repleto de “muita qualidade”, entre jogadores que permanecem e reforços, e recusou esclarecer quais as posições que exigem contratações, afirmando que os vimaranenses têm de “estar sempre preparados” para entradas e saídas enquanto o ‘mercado’ está aberto.



O treinador natural do Porto reconheceu ainda que o Vitória de Guimarães é o clube de “maior exigência” na sua carreira, mas lembrou que a mudança para a cidade berço só foi possível devido ao seu passado, que inclui Mirandela, Felgueiras, Real Massamá, Leça, Lourosa, Fafe e Tondela, emblema pelo qual se sagrou campeão da II Liga portuguesa na temporada 2024/25.