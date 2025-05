Luís Pinto revela segredos da subida do Tondela

No decorrer da época, o treinador desafiou atletas a saírem da sua zona de conforto, a jogarem em posições em que “nunca tinham jogado”, uma forma de, no seu entender, garantir “sempre evolução” do jogo e da forma de jogar.



No último mercado de inverno não entraram atletas no Tondela e o facto de ter “o plantel pequeno também é bom”, já que Luís Pinto se viu obrigado a “potenciar a evolução do jogador” que sente ”confiança e entusiasmo” por ter de “estar a aprender”.



Treinar o Tondela, com “o segundo valor de mercado mais baixo da II Liga”, permitiu uma “estabilidade muito importante” com o clube a ganhar ”fama de ser bom pagador” e de ser acolhedor.



“Essas questões todas acabam por ter alguma importância ainda na fase do recrutamento, porque fomos buscar jogadores que desceram de divisão e que estavam em clubes que tinham dificuldades financeiras. Uma das coisas que mais queriam era alguma estabilidade”, afirmou.





Critério no recrutamento



O desafio era “ter a capacidade de escolher jogadores que se pudessem tornar vencedores”, já que “não havia a capacidade de ir buscar vencedores natos”, reconheceu.



“O presidente não foi buscar nenhum vencedor, o presidente foi buscar alguém que ambiciona ser vencedor e que no sítio certo, com as pessoas certas, podia vir a acontecer. Para os jogadores acabou por ser um bocadinho a mesma coisa”, disse.



Sobre os estímulos exteriores, admitiu que a música “O Homem do Leme”, dos Xutos e Pontapés que a claque "Febre Amarela" lhe começou a dedicar, acabou por “ter algum impacto mesmo que, algumas vezes, de forma inconsciente”. “A letra é muito forte”.



Depois da derrota com o Alverca, a uma semana do final do campeonato, Luís Pinto, a caminho de Tondela, pensou que seria a altura que os adeptos iriam ver se seria ou não "o homem do leme". “E eu acredito que a música teve algum peso naquilo que foi... pelo menos no manter-me firme mais depressa”, adiantou.





”, assumiu Luís Pinto que levou o Tondela ao título da II Liga e, consequente, à subida ao escalão superior do futebol.Em entrevista à agência Lusa,”, admitiu.Depois veio a derrota na receção ao Alverca, na penúltima jornada, que deixou as duas formações com um ponto de diferença nos lugares cimeiros. A equipa deu uma resposta “bastante competente, bastante consistente” em casa da União de Leiria, “um “adversário difícil”, mas que culminou com a subida e o título da II Liga.”, lembrou.