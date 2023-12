Luís Pires lesionado reduz opções na baliza do Boavista

Apesar de não ter sido utilizado esta época, o brasileiro era a principal alternativa ao habitual titular João Gonçalves na baliza do conjunto comandado por Petit, cujas opções incluem ainda o seu compatriota César, que tem recuperado de uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito desde meados de agosto, e o jovem Tomé Sousa, de 16 anos.Luís Pires, de 19 anos, acentuou o elenco de lesionados do Boavista, no qual também já constavam Rodrigo Abascal, Vincent Sasso, Júlio Dabó, Miguel Reisinho e Luís Santos.Envolvido numa série de quatro derrotas consecutivas e de sete partidas sem vencer no campeonato, o nono colocado da prova, com 15 pontos, defronta o Estrela da Amadora, 12.º, com 12, no domingo, a partir das 15h30, no Estádio José Gomes, na Amadora, em encontro da 13.ª jornada, sob arbitragem de Iancu Vasilica.