Luís Tralhão renova com o Torreense





(Com Lusa)

O técnico de 47 anos chegou a Torres Vedras em 2024 para assumir a equipa de sub-23 do clube, tendo, na época de estreia, conquistado a Liga Revelação, meses antes de assumir o papel de treinador da equipa principal, em janeiro de 2026.O trajeto revelar-se-ia histórico, com o Torreense a erguer pela primeira vez a Taça de Portugal, feito histórico alcançado a 24 de maio, quando superou o favorito Sporting, por 2-1, após prolongamento, na final da 86.ª edição da prova rainha.Com a referida conquista, à qual não conseguiu juntar o regresso do clube ao primeiro escalão – o Torreense caiu no play-off perante o Casa Pia –, a formação do Oeste garantiu também entrada direta na fase de liga da Liga Europa, competição na qual fará a estreia.Todavia, e ainda antes do primeiro duelo internacional, o Torreense vai disputar a Supertaça Cândido de Oliveira, em que vai defrontar o campeão nacional FC Porto, num jogo agendado para 01 de agosto, às 20:15, no Estádio Municipal Cidade de Coimbra.Já a estreia na II Liga está marcado para 9 de agosto, às 11:00, no reduto do Farense, em partida da primeira jornada.