Luisinho assina pelo Tondela até 2024

Natural de Fornos de Algodres, distrito da Guarda, e proveniente do Académico de Viseu, o novo camisola "77" dos tondelenses já passou também por clubes como o Sporting, Boavista e Académica de Coimbra.Em declarações reproduzidas pelo Tondela, Luisinho assumiu-se “” por “" na II Liga e por se manter “".Luisinho junta-se, assim, no plantel beirão aos reforços Pedro Maranhão, Xavier, Yaya Sithole, Gustavo França, Roberto, Lucas Barros, Luís Rocha, Cícero Alves, João Costinha, André Ceitil, Hélder Tavares, Ricardo Silva e Iuri Miguel.Além destes atletas, o treinador Tozé Marreco conta ainda com Joel Sousa, Bebeto e o capitão Ricardo Alves, que renovaram os respetivos contratos com o clube.Ainda com contrato em vigor e de camisola ‘auriverde’ vestida mantêm-se Tiago Almeida, Jota, Daniel dos Anjos, Cuba e Cascavel.