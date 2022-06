Luiz Carlos renova contrato com o Paços de Ferreira

”, informou o Paços de Ferreira, numa declaração partilhada nas suas redes sociais.Esta curta mensagem acompanha uma imagem do futebolista decalcada de uma foto original das comemorações do Jubileu de Platina de Isabel II, monarca britânica, de 96 anos.Luiz Carlos vai cumprir a oitava época ao serviço dos pacenses, a quinta de forma consecutiva, com uma influência crescente, apesar dos 36 anos de idade.O médio brasileiro estabeleceu um recorde de jogos pelo Paços na última época, em 2021/22, com 38 presenças na equipa principal, 31 das quais na I Liga, sendo mesmo o segundo jogador mais utilizado do plantel no campeonato e em termos absolutos, com um total de 2.917 minutos, apenas batido pelo guarda-redes André Ferreira.