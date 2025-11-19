Lukebakio com lesão grave e longa paragem

O avançado do Benfica Dodi Lukebakio fraturou o tornozelo esquerdo na terça-feira, no jogo da seleção belga, e vai ser operado, revelou o clube ‘encarnado’.

“O Benfica informa que o jogador Dodi Lukebakio sofreu uma fratura do tornozelo esquerdo. O atleta será submetido a intervenção cirúrgica e iniciará o processo de recuperação”, lê-se no comunicado dos lisboetas.

Dodi Lukebakio, de 28 anos, chegou esta época ao Benfica, proveniente do Sevilha, contando já dois golos nos 14 jogos pelo emblema das ‘águias’.

O extremo, que já era baixa certa para a visita ao Atlético, na sexta-feira, para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, devido a um castigo trazido do emblema andaluz, deve desfalcar a formação comandada por José Mourinho nos próximos três meses, duração mínima para este tipo de lesão.

