Futebol Nacional
Lusitânia de Lourosa afunda Torreense
Um golo solitário de João Vasco, aos 39 minutos, permitiu ao Lusitânia de Lourosa vencer hoje o Torreense por 1-0, regressando aos triunfos na II Liga e ampliando o pior ciclo da época dos 'azuis grená'.
Com este resultado, em jogo da 16.ª jornada, disputado no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras, o emblema de Santa Maria da Feira ascendeu ao sétimo lugar, com 23 pontos, mais dois do que o conjunto do oeste, que baixou à nona posição e perdeu pela sexta jornada consecutiva.
Apesar dos 'azuis grená' terem tido maior ascendente em quase toda a primeira parte, foi a formação nortenha a abrir o ativo, já aos 39: após uma boa jogada à esquerda do ataque, a bola sobrou para João Vasco, que, apenas com Lucas Paes pela frente, atirou para o fundo das redes.
Decidido a igualar a contenda, o Torreense beneficiou de duas boas oportunidades a abrir a etapa complementar, por intermédio de Musa Drammeh e de Pité, mas sem sucesso, tal como Manu Pozo, que viu Vítor Hugo afastar o perigo, após um remate rasteiro aos 62.
Satisfeita com a vantagem mínima, a formação de Pedro Miguel foi tentando segurar o resultado e, a espaços, ameaçou mesmo chegar ao segundo golo, intento que também não consumou, mas que não impediu o regresso às vitórias.
Jogo no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.
Torreense – Lusitânia de Lourosa, 0-1.
Ao intervalo: 0-1.
Marcador:
0-1, João Vasco, 39 minutos.
Equipas:
- Torreense: Lucas Paes, Danilo Ferreira (Kévin Zohi, 71), Mohamed Ali-Diadie (Arielson, 87), Stopira, Javi Vázquez, Léo Silva, Pité, Costinha (Manu Pozo, 60), Dany Jean, Ismail Seydi (Arnau Casas, 60) e Musa Drammeh.
(Suplentes: Unai Pérez, Arnau Casas, Aritz, Kévin Zohi, Manu Pozo, David Bruno, Caio Amaral, Afonso Peixoto e Arielson).
Treinador: Vítor Martins.
- Lusitânia de Lourosa: Vítor Hugo, Josué Sá, Silvério Júnior, Dylan Collard, Tiago Cerveira, João Vasco (Alan Do Marcolino, 90), Miguel Teixeira (Bruno Faria, 90), Luís Rocha, Tiago Dias (Higor Platiny, 69), Arsénio e Miguel Pereira (Rodrigo Martins, 81).
(Suplentes: Ricardo Moura, Rodrigo Martins, Aly Palacios, Alan Do Marcolino, Bruno Faria, Ortiz, Falcão, Danny e Higor Platiny).
Treinador: Pedro Miguel.
Árbitro: Márcio Torres (AF Viana do Castelo).
Ação disciplinar: cartão amarelo para Luís Rocha (13), Mohamed Ali-Diadie (32), Costinha (45+3), Pité (88), Rodrigo Martins (90+3) e Bruno Faria (90+6).
Assistência: 1.011 espetadores.
