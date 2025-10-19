Lusitânia de Lourosa avança na Taça de Portugal

Dylan Collard colocou os lusitanistas em vantagem aos 52 minutos, antes de João Silva apontar o segundo e último golo da partida, aos 64.



Numa primeira metade muito disputada, o mau tempo ia ajudando o emblema do Campeonato de Portugal a suster as ameaças da formação da casa. Aos 13 minutos, surgiu a primeira ocasião do encontro, com Tiago Dias a rematar forte na sequência de um livre direto para uma defesa complicada de Kevinn.



Já na reta final da primeira metade, João Silva apareceu solto de marcação na área adversária, mas não conseguiu direcionar o cabeceamento após um bom cruzamento de Danny a partir da ala direita.



No início do segundo tempo, o Lourosa entrou mais perigoso, especialmente nas bolas paradas. Aos 49, Alhassan esteve perto de inaugurar o marcador na sequência de um canto, mas foi o defesa Dylan Collard que cabeceou para o fundo das redes adversárias, apenas três minutos mais tarde, apontando assim o seu quarto golo da época.



Aos 64 minutos, logo a seguir a um golo anulado a Miguel Pereira, o avançado João Silva dilatou a vantagem, com um desvio subtil de cabeça ao primeiro poste, novamente na sequência de um pontapé de canto.



A um quarto de hora do final do jogo, Medvedchuk ainda teve a oportunidade para reduzir a desvantagem visitante, mas rematou por cima da baliza defendida por Marco Ribeiro. Os comandados de Pedro Miguel controlaram o resto da partida e confirmaram assim a passagem à quarta eliminatória da Taça de Portugal.



Jogo no Complexo Desportivo de Azevido, em Paredes.



Lusitânia de Lourosa - Resende, 2-0.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



Dylan Collard, 52 minutos.



João Silva, 64.



Equipas:



- Lusitânia de Lourosa: Marco Ribeiro, Danny (Miguel Pereira, 57), Josué Sá, Dylan Collard (Silvério, 84), Luís Rocha, Ibrahim Alhassan (Mesquita, 57), Dória, Miguel Teixeira (Fabinho, 84), Arsénio, Tiago Dias (João Vasco, 79) e João Silva.



(Suplentes: Vitor Hugo, Silvério, Miguel Pereira, Aly Palacios, Do Marcolino, João Vasco, Fabinho, Mesquita e Tiago Cerveira).



Treinador: Pedro Miguel.



- Resende: Kevinn, Gianluca (Guilherme Couto, 74), Lucão, Gustavo, Rodrigo Diogo, Tiago, Diogo Faria, Pedro Marado (Matheus Borges, 74), Ema (Medvedchuk, 74), Zé Mota (Anthony, 74) e Rúben Pereira (Gabriel Paixão, 46).



(Suplentes: César Brochado, Matheus Borges, Gabriel Paixão, Guilherme Couto, Anthony, Medvedchuk, Morais, José Carneiro, Carlos).



Treinador: Daniel Ferreira.



Árbitro: Rui Lima (AF Viana do Castelo).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Gianluca (19), Ibrahim Alhassan (27), Pedro Marado (67) e Gustavo (81).



Assistência: cerca de 2.000 espetadores.