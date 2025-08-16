Lusitânia de Lourosa combativo resgata empate com Desportivo de Chaves
O Lusitânia de Lourosa e o Desportivo de Chaves empataram hoje 2-2, em jogo a contar para a segunda jornada da II Liga portuguesa de futebol, disputado em Vila Nova de Gaia.
A jogar numa casa emprestada, o Lusitânia de Lourosa mostrou uma grande atitude, apesar de uma primeira parte menos conseguida.
Os flavienses começaram na frente com golo de Reinaldo, aos 23 minutos, e aumentaram a vantagem, a fechar o primeiro tempo, com um autogolo de Luís Rocha.
No segundo tempo, Dylan Collard e João Silva, igualaram o marcador.
Após um início com mais bola e com alguns remates sem perigo, o Desportivo de Chaves teve a primeira oportunidade de golo ao minuto 14, na sequência de um ‘tiro’ rasteiro de Wellington, defendido pelo pé de Vítor Hugo.
Menos de 10 minutos depois, Reinaldo desbloqueou a partida e apontou o seu segundo golo nesta edição da II Liga. O extremo brasileiro recebeu a bola no flanco esquerdo, cortou para dentro e rematou, ainda de fora de área, diretamente para o ângulo superior da baliza adversária.
A fechar o primeiro tempo, na sequência de um canto batido ao poste mais próximo, Luís Rocha desviou a bola para a própria baliza e acentuou a desvantagem da formação da casa.
O Lusitânia de Lourosa nunca baixou os braços e a equipa orientada por Pedro Miguel entrou para o segundo tempo determinada a mudar o resultado. Perto da hora de jogo, Dylan Collard devolveu a esperança aos adeptos caseiros, com um cabeceamento para o fundo da baliza defendida por Vozinha.
Dez minutos depois, os anfitriões restabeleceram a igualdade, com o remate certeiro de João Silva. ‘Empurrados’ pelos adeptos, a equipa da casa ainda procurou a vitória mas sem sucesso.
O Lusitânia de Lourosa mantém a invencibilidade na estreia na II Liga e assume, provisoriamente, o terceiro lugar, com quatro pontos, enquanto o Desportivo de Chaves somou o segundo empate consecutivo.
Jogo no Estádio Luís Filipe Menezes, em Vila Nova de Gaia.
Lusitânia de Lourosa - Desportivo de Chaves, 0-1.
Intervalo: 0-2.
Marcadores:
0-1, Reinaldo, 23 minutos.
0-2, Luís Rocha, 45+4 (na própria baliza).
1-2, Dylan Collard, 63.
2-2, João Silva, 74.
Equipas:
- Lusitânia de Lourosa: Vítor Hugo, Gonçalo Braga (Danny, 56), Silvério Júnio, Dylan Collard, Luís Rocha (João Vasco, 89), Tokinho Dória (Tiago Dias, 56), Arsénio Nunes, Ibrahim Alhassan, Fabinho (Miguel Teixeira, 56), Miguel Pereira (Aly Palacios, 80) e João Silva.
(Suplentes: Ricardo Moura, Bruno Faria, Tiago Cerveira, Tiago Dias, Miguel Teixeira, Danny, Aly Palacios, Do Marcolino e João Vasco).
Treinador: Pedro Miguel.
- Desportivo de Chaves: Vozinha, Carraça, Bruno Rodrigues, Zach, Tiago Almeida, Ktatau (Roan Wilson, 80), Pedro Pinho (Pelágio, 69), Aarón, Reinaldo (Rúben Pina, 80), Roberto (Milovanovic, 80) e Wellington (Paulo Victor, 69).
(Suplentes: Marko Gudzulic, Paulo Victor, Milovanovic, Rúben Pina, Pelágio, Roan Wilson, Tounkara, David Kusso e Tiago Simões).
Treinador: Filipe Martins.
Árbitro: Luís Filipe (AF Lisboa).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Doria (40), Fabinho (47), Ibrahim Alhassan (67) e Miguel Teixeira (90+10). Cartão vermelho direto para Pelágio (86).
Assistência: cerca de 3.800 espetadores.
