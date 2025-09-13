Lusitânia de Lourosa e Penafiel não vão além do nulo
O Lusitânia de Lourosa, que somou o quarto jogo consecutivo sem vencer na II Liga, e o Penafiel empataram hoje 0-0, em jogo da quinta jornada da prova, disputado em Vila Nova de Gaia.
No Estádio Municipal Dr. Jorge Sampaio, casa emprestada ao Lusitânia, a equipa de Lourosa esteve por cima durante toda a primeira parte, enquant, do outro lado, o Penafiel nunca conseguiu assumir a partida, terminando os primeiros 45 minutos com apenas 36% de posse de bola e um remate.
No segundo tempo, a equipa anfitriã entrou ainda mais dominante e, aos 53 minutos, Tiago Dias criou perigo. Após uma boa jogada coletiva, o extremo surgiu dentro da área e rematou rasteiro para a defesa do guardião adversário. Na sequência, a bola ficou perdida dentro da pequena área, mas nem Dylan, Miguel Pereira ou João Silva conseguiram finalizar.
O jogo permaneceu de sentido único, com o Lusitânia de Lourosa a somar oportunidades atrás de oportunidades, incluindo um lance em que viu um golo anulado por falta de João Vasco sobre mu defesa, aos 81. Sete minutos depois, Jaime Muñoz salvou os visitantes, com um alívio crucial em cima da linha de golo.
Apesar do jogo pouco conseguido, o Penafiel ainda dispôs de uma oportunidade de ouro no tempo de compensação, mas Ibrahima Kebe, após 'roubar' a bola ao defesa, não conseguiu concluir a jogada.
Com este resultado, o Lusitânia de Lourosa ocupa provisoriamente a 11.ª posição, com seis pontos, enquanto o Penafiel continua sem vencer nesta edição da II Liga e é 16.º, com dois pontos.
Jogo no Estádio Municipal Dr. Jorge Sampaio, em Vila Nova de Gaia.
Lusitânia de Lourosa - Penafiel, 0-0.
Ao intervalo: 0-0.
Equipas:
- Lusitânia de Lourosa: Vítor Hugo, Gonçalo Braga (Danny, 78), Dylan Collard, Bruno Faria, Luís Rocha(Do Marcolino, 65), Dória, Miguel Teixeira (Fabinho, 78), Miguel Pereira, Arsénio (Rodrigo Martins, 85), Tiago Dias e João Silva (João Vasco, 65).
(Suplentes: Marco Sousa, Alhassan, Rodrigo Martins, Do Marcolino, João Vasco, Fabinho, Tiago Mesquita, Tiago Cerveira e Danny).
Treinador: Pedro Miguel.
- Penafiel: Joan Femenías, Francisco Ferreira, Jaime Muñoz, Gustavo Fernandes, Bruno Pereira (Gonçalo Negrão, 84), Pedro Sá, Reko (Ibrahima Kebe, 77), Davo (Jota Silva, 46), Pedro Vieira (Suker, 62), Álvaro Santos e Raúl Alcaina (Rúben Alves, 62).
(Suplentes: Miguel Oliveira, João Miguel, Suker, Jota Silva, Ibrahima Kebe, Gonçalo Negrão, Cláudio Silva, Rúben Alves e Joseph Sery.
Treinador: Pedro Russiano.
Árbitro: Pedro Ramalho (Associação de Futebol de Évora).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Luís Rocha (36), Gustavo Fernandes (41) e Danny (90+2).
Assistência: cerca de 2000 espetadores.
