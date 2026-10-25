Lusitânia de Lourosa recupera comando da II Liga





(Com Lusa)

Mais ofensivos na primeira parte, os anfitriões chegaram à vantagem aos 21 minutos, por Tiago Leite, mas os ‘leões’ de Lourosa deram a volta por Bruno Faria, aos 43, e por Mika Borges, aos 45+8, antes de o avançado felgueirense ‘bisar’, aos 47.Apesar de ceder os primeiros pontos a jogar fora, a equipa treinada por Ricardo Silva permanece invicta e volta ao topo da tabela, enquanto o conjunto treinado por Moreno encerrou um ciclo de três desaires seguidos para o campeonato e ocupa o 15.º posto, com sete pontos.Após 20 minutos a jogar no meio-campo adversário, mas sem ocasiões, a equipa treinada por Moreno marcou na primeira ocasião flagrante que criou, com Tiago Leite, após passe decisivo de Lucas Duarte, a fazer a bola sobrevoar o guarda-redes Brian Araújo e a apontar o seu primeiro golo no campeonato.Forçado a introduzir Gabriel Souza para a baliza, após o choque entre Brian Araújo e Tiago Leite que interrompeu o desafio por cinco minutos, o Lusitânia reagiu a partir dos 35 minutos, ainda a tempo da ‘virar o resultado’ até ao intervalo.Mika Borges foi o protagonista da reviravolta, ao bater o canto na origem do empate, selado com um desvio oportuno de Bruno Faria ao segundo poste, após desvio de cabeça de Ricardinho, e ao marcar na cobrança de um livre direto no ‘último suspiro’ da primeira metade, em que Pasinato podia ter feito melhor.Após acertar na trave, num ‘disparo’ de longe de Francisco França, aos 45+1 minutos, entre os dois golos sofridos, o Felgueiras abriu a segunda parte com o golo de igualdade, num cabeceamento de Tiago Leite em resposta a cruzamento de Filipe Cruz da direita.A qualidade da partida diminuiu à medida que o cronómetro avançou, com cada equipa a dispor de uma ocasião para desfazer a igualdade: João Silva ameaçou para o Lusitânia aos 76 minutos, num remate para defesa instintiva de Pasinato, antes do felgueirense Mario Rivas acertar no poste, aos 88, num jogo em que houve ainda uma sexta substituição no Lourosa, após a lesão aparentemente grave do recém-entrado Danny, aos 84 minutos.Jogo no Estádio Municipal Doutor Machado de Matos, em Felgueiras.Felgueiras – Lusitânia de Lourosa, 2-2.Ao intervalo: 1-2.Marcadores:1-0, Tiago Leite, 21 minutos.1-1, Bruno Faria, 43.1-2, Mika Borges, 45+8.2-2, Tiago Leite, 47.Equipas:- Felgueiras: Pasinato, Filipe Cruz (Tiago Ventura, 62), João Pinto, Afonso Freitas, Bilal Ouacharaf (Afonso Peixoto, 90+1), Rodrigo Ribeiro (Michel Costa, 46), Francisco França, Beni Jetour, Armando Lopes (Rui Rampa, 90+1), Lucas Duarte (Mario Rivas, 69) e Tiago Leite.(Suplentes: Felipe Scheibig, Rui Rampa, Afonso Peixoto, Nuno Namora, Samuel Vivas, Martim Duarte, Diogo Batista, Michel Costa, Joãozinho, Samuel Nunes, Tiago Ventura e Mario Rivas).Treinador: Moreno.- Lusitânia de Lourosa: Brian Araújo (Gabriel Souza, 33), Ricardinho, Dylan Collard, Bruno Faria, Francisco Machado, Diogo Paulo, Arsénio Nunes, Fabinho (Miguel Teixeira, 65), Saliou Mandiang (Danny, 79) (Moises Marquez, 84), Mika Borges (Paulité, 79) e João Santos (João Silva, 65).(Suplentes: Gabriel Souza, Danny, Guilherme Soares, Silvério Júnio, Luís Rocha, António Montez, Moises Marquez, André Ricardo, Miguel Teixeira, Paulité, Iúri Moreira e João Silva).Treinador: Ricardo Silva.Árbitro: João Gonçalves (Associação de Futebol do Porto).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Lucas Duarte (10), Francisco Machado (55), Michel Costa (86) e Miguel Teixeira (90+4).Assistência: 1.508 espectadores.