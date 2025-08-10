Lusitânia de Lourosa vence Marítimo no Funchal
Um golo de João Vasco, aos 90+8 minutos, permitiu ao Lusitânia de Lourosa, em época de estreia na II Liga, derrotar o Marítimo, em partida da primeira jornada realizada no Funchal.
Campeão da Liga 3 em 2024/25, o conjunto orientado por Pedro Miguel beneficiou das expulsões de Gonçalo Tabuaço, aos 75 minutos, e Danilovic, aos 90+12, que deixaram os maritimistas reduzidos a nove unidades, para vencer com um golo de João Vasco, aos 90+8.
Em partida realizada no Estádio do Marítimo, numa de tarde de muito calor, a formação da casa entrou melhor, com mais posse de bola e domínio territorial, porém, incapaz de criar perigo.
Aos 20 minutos, finalmente um remate à baliza, da autoria de Romain Correia, para logo de seguida, aos 21, Paulo Henrique também tentar de longe, tendo Vítor Hugo defendido com segurança em ambas as ocasiões.
Depois do descanso, o ex-Marítimo Dylan Collard esteve perto de inaugurar o marcador, através de um cabeceamento ao poste, na sequência de um canto, aos 48, na melhor oportunidade dos visitantes.
Ao minuto 75, grande contrariedade para os madeirenses, com um cartão vermelho exibido a Gonçalo Tabuaço, a punir falta sobre Miguel Teixeira fora da grande área, quando o dianteiro partia em boa posição para marcar.
Em vantagem numérica, João Costa aproveitou uma sobra no interior da área para dar o triunfo ao Lusitânia de Lourosa, aos 90+8, num encontro em que Vladan Danilovic ainda acabou expulso, aos 90+12, por suposta agressão.
Jogo no Estádio do Marítimo, no Funchal.
Marítimo – Lusitânia de Lourosa, 0-1.
Intervalo: 0-0.
Marcador:
0-1, João Vasco, 90+8 minutos.
Equipas:
- Marítimo: Gonçalo Tabuaço, Xavi Grande, Noah Madsen, Romain Correia, Paulo Henrique (Afonso Freitas, 78), Vladan Danilovic, Carlos Daniel, Martin Tejón, Marco Cruz (Ibrahima Guirassy, 60), Igor Julião (Peña Zauner, 05, Francisco Gomes, 78) e Alexandre Guedes (Samuel Silva, 78).
(Suplentes: Samuel Silva, Rodrigo Borges, Erivaldo Almeida, Afonso Freitas, Rodrigo Andrade, Ibrahima Guirassy, Francisco França, Francisco Gomes e Peña Zauner).
Treinador: Vítor Matos.
- Lusitânia de Lourosa: Vítor Hugo, Gonçalo Braga, Silvério Júnio, Dylan Collard, Luís Rocha (Tiago Cerveira, 88), Tokinho Dória, Arsénio Nunes (Aly Palacios, 88), Ibrahim Alhassan (Miguel Teixeira, 64), Fabinho, Miguel Pereira (João Vasco, 88) e Tiago Dias (João Silva, 64).
(Suplentes: Ricardo Moura, Bruno Faria, Tiago Cerveira, Miguel Teixeira, Mimito Biai, Danny, João Vasco, Aly Palacios e João Silva).
Treinador: Pedro Miguel.
Árbitro: Flávio Duarte (AF Lisboa).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Paulo Henrique (68), Tokinho Dória (79), Noah Madsen (80), Miguel Teixeira (85) e Romain Correia (90+2). Cartão vermelho direto para Gonçalo Tabuaço (75) e Vladan Danilovic (90+12).
Assistência: 8.148 espetadores.
