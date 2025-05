Lusitano de Évora sobe à Liga 3 pela primeira vez

Um golo de João Pinto, aos 32 minutos, deu a quarta vitória em outros tantos jogos aos alentejanos, que selaram um inédito acesso à Liga 3, criada em 2021/22, e beneficiaram do empate à mesma hora entre Amora e Elvas (1-1) para garantirem o primeiro lugar da ‘poule’, que vale o acesso à final do Campeonato de Portugal frente ao líder da Série A.



Primeiro clube promovido à edição 2025/26 do terceiro escalão português, o Lusitano de Évora reforçou a liderança da ‘poule’ B, com 12 pontos, contra cinco do Amora, segundo colocado e também em vaga de subida, três do Fátima, terceiro, e dois do Elvas, último.