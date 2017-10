Lusitano de Évora sonha com "noite brilhante" para vencer o FC Porto

Lusa 12 Out, 2017, 20:53 / atualizado em 12 Out, 2017, 20:53 | Futebol Nacional

Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo da terceira eliminatória, Duarte Machado realçou as diferenças competitivas entre as duas equipas, até porque o Lusitano joga na divisão de elite dos campeonatos distritais de Évora e o FC Porto na I Liga e Liga dos Campeões.



"Veremos amanhã (sexta-feira) como nos vamos apresentar, principalmente nas questões emocionais. Se perdermos, nunca mais se vai continuar a falar do Lusitano de Évora. Se ganharmos, então, sim, continuar-se-á a falar. O FC Porto é uma equipa que dá muito pouco espaço. A nossa estratégia é fazer com que não marquem nos minutos iniciais e depois é tentar fazer alguma graça", afirmou.



E, é precisamente pegando nesta "graça" que Duarte Machado quer unir o grupo em torno de um objetivo comum: seguir em frente na Taça de Portugal. Algo difícil, dado os argumentos das duas equipas, mas não impossível.



"Ninguém é derrotado à partida. É possível derrotar o FC Porto, numa tarde muito, muito má do FC Porto e uma tarde brilhante nossa. Temos um grupo ambicioso e coeso. Há que desfrutar do jogo", salientou.



Para William Barbosa, defesa central do Lusitano de Évora, o facto de o FC Porto apresentar-se sem alguns dos habituais titulares não será sinónimo de tarefa facilitada. Muito pelo contrário.



"Isso não me deixa tranquilo, porque quem jogar vai querer mostrar ao treinador que merece jogar na equipa principal. Vão dar ainda mais trabalho do que aqueles que têm jogado como titulares", disse.



Reconhecendo que o objetivo dos eborenses passa exclusivamente pelo campeonato Distrital, onde a subida ao Campeonato Nacional de Seniores (CNS) está na mira, este jogador santomense, de 33 anos, dá os primeiros ingredientes para o encontro com os 'dragões'.



"Temos de ter o máximo de concentração nos primeiros 15 minutos. Vamos dar o nosso melhor. Vamos defrontar a melhor equipa do campeonato português. Este jogo vai servir de montra aos nossos jogadores. Tenho colegas que são universitários, outros que nunca disputaram o CNS. O jogo vai servir para mostrar o que valem", defendeu.



Formado no Lusitano de Évora, Francisco Serrano, de 22 anos, reconhece que jogar em casa emprestada (no Estádio do Restelo, em Lisboa) não facilita a vida à equipa, contudo está longe de atirar a toalha ao chão.



"O FC Porto é uma grande equipa, está na melhor forma dos últimos quatro ou cinco anos. Vamos lutar com as nossas armas. A nossa união e o facto de jogarmos há quatro ou cinco anos juntos são parte dessas armas. Em caso de vitória, iria festejar e felicitar toda a gente”, concluiu.



O Lusitano de Évora defronta sexta-feira o FC Porto, no Estádio do Restelo, em Lisboa, às 20:15 horas, num jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal que será arbitrado por Hélder Malheiro, de Lisboa.